Gledajte '240 sekundi' 24sata: Elmedin na socijalna prava u Hrvatskoj treba čekati 5 godina

PRIVLAČI POGLEDE

VIDEO Buvljak u Koprivnici: Bilo kuda, Josip Broz Tito svuda... KOPRIVNICA - Snijeg, led i blato stvarali su velike probleme poznatom buvljaku u Koprivnici, kažu ljudi - najvećem od Osijeka do Zagreba. S toplijim danima stiglo je i više ljudi, ali i više prodavača. Kao i na svakom sajmu koji drži do sebe, Titove memorabilije su sveprisutne, od knjiga, znački, bedževa do fotografija. Kakvo god da je političko vrijeme u Hrvatskoj, Tito je, kao i traper, uvijek u modi.

