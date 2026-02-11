NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Elmedin na socijalna prava u Hrvatskoj treba čekati 5 godina
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Elmedin u Hrvatskoj bez dijela socijalnih prava zbog uvjeta petogodišnjeg boravka. Milijarda lažnih eura iz Kine, Penava prijavio prijetnje smrću, časna lagala o napadu, deset mrtvih u kanadskoj školi, Korda novi šef HZZO-a, SDP traži tajno glasovanje sudaca.