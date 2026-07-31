Gledajte '240 sekundi' 24sata: EU pred migrantskom krizom

KRKLJANAC PRIJE BOSILJEVA

VIDEO Kilometarska kolona na A1, sudari na istom mjestu u oba smjera kod čvora Novigrad Na autocesti A1 u četvrtak popodne došlo je do prometnih nesreća u blizini čvora Novigrad i to u oba smjera. Kako navodi HAK oko 15 sati, zbog prometne do koje je došlo u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 4 kilometra te se vozi suženim kolnikom. Došlo je i do nesreće između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad te se i ovdje vozi usporeno. Iz karlovačke policije su potvrdili da su u smjeru sjevera sudarila se četiri vozila, a u smjeru juga dva. U obje nesreće nastala je materijalna šteta.

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