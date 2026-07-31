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Gledajte '240 sekundi' 24sata: EU pred migrantskom krizom
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Europa pred najvećom migrantskom krizom. Muškarac šakama napao dijete s posebnim potrebama u Đakovu, izbo prolaznika koji ga je pokušao spasiti. Kerum na slobodi, nećak u istražnom zatvoru. Stigli rezultati analize otpada u Gospiću. Pakleno vruć vikend pred nama. Usporila je stopa inflacije u Hrvatskoj...