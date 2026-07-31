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Gledajte '240 sekundi' 24sata: EU pred migrantskom krizom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Europa pred najvećom migrantskom krizom. Muškarac šakama napao dijete s posebnim potrebama u Đakovu, izbo prolaznika koji ga je pokušao spasiti. Kerum na slobodi, nećak u istražnom zatvoru. Stigli rezultati analize otpada u Gospiću. Pakleno vruć vikend pred nama. Usporila je stopa inflacije u Hrvatskoj...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Kako je Kerum 'pao' zbog konobe Pršut

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kerum uhićen zbog konobe Pršut, Hrvatska i Beretta u Obrovcu grade tvornicu streljiva, Vlada bolnicama daje 125,7 milijuna eura za dugove, Petrovačka dola krije još žrtava?...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kerum 'pao' zbog konobe Pršut VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kerum 'pao' zbog konobe Pršut | Video: 24sata/Video
HTIO IH PRODATI U ITALIJI

VIDEO Policija vratila tonu ježinaca u more u Opatiji

Opatijska policija kaznila je Hrvata (35), nakon što su ga u utorak ulovili na A7 kod Rupa, a u kombiju su mu pronašli tisuću kilograma morskih ježinaca. Utvrdili su da ih je prevozio radi preprodaje na području Italije. Kod sebe je imao i 5,80 grama droge. Policija je sve ježince preuzela i vratila u more.

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Pritvoren zbog trgovanja morskim ježincima, zaštićenim prirodnim vrijednostima VIDEO
Pritvoren zbog trgovanja morskim ježincima, zaštićenim prirodnim vrijednostima | Video: PU primorsko-goranska
KRKLJANAC PRIJE BOSILJEVA

VIDEO Kilometarska kolona na A1, sudari na istom mjestu u oba smjera kod čvora Novigrad

Na autocesti A1 u četvrtak popodne došlo je do prometnih nesreća u blizini čvora Novigrad i to u oba smjera. Kako navodi HAK oko 15 sati, zbog prometne do koje je došlo u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 4 kilometra te se vozi suženim kolnikom. Došlo je i do nesreće između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad te se i ovdje vozi usporeno. Iz karlovačke policije su potvrdili da su u smjeru sjevera sudarila se četiri vozila, a u smjeru juga dva. U obje nesreće nastala je materijalna šteta.

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Sudar izmedu Novigrada i Bosiljeva VIDEO
Sudar izmedu Novigrada i Bosiljeva | Video: Čitatelj 24sata
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.

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Lav ubio lavicu VIDEO
Lav ubio lavicu | Video: Facebook
VIDEO: FEŠTA U LITVI

SOPA ON FIRE Pogledajte kako se Željko Sopić 'razbacao' nakon što je izborio okršaj s Dinamom!

KAUNAS - Kauno Žalgiris u srijedu je osigurao jesen u Europi prvi put u povijesti pod vodstvom Željka Sopića, ujedno i dvoboje protiv Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka, izbacivši Klaksvik. A osebujni zagrebački trener slavio je s igračima u jednom hotelu. Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se popeo na stol pa animirao igrače da s njim plešu i pjevaju hit "Freed From Desire".

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Željko Sopić slavi s igračima Kauna VIDEO
Željko Sopić slavi s igračima Kauna | Video: Društvene mreže

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