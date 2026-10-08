Gledajte '240 sekundi' 24sata! Europol razbio balkansku mrežu kriminala, uhićenje i u RH

STVARA SE KOLONA

DRAMATIČNA SNIMKA Kamion izgorio na A4 čvor Zagreb Istok Na čvoru Zagreb Istok zapalio se kamion, a vatra je buknula u kabini, javljaju nam čitatelji u četvrtak nešto prije podne. 'Požar na vozilu na autocesti A4 na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana, vozi se jednom prometnom trakom, kolona je oko 1 km' , objavio je HAK. Kako se vidi prema snimci koju je čitatelj poslao, na terenu su i vatrogasci.

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