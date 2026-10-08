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NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Europol razbio balkansku mrežu kriminala, uhićenje i u RH

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uskok 'češlja' Čepince. Pedeset osoba, uključujući i jednu u Hrvatskoj, uhićeno je u u akciji Europola. Crkva ne želi maknuti zabilježbu na stanove na zagrebačkom Borongaju koji su izgrađeni na njezinom zemljištu...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata/Video
Jure Zubčić

VIDEO 'Jerković Kraljić napustila je SDP kad smo je namjeravali isključiti. Neka vrati mandat...'

Glavni tajnik SDP-a Jure Zubčić izvijestio je u četvrtak nakon sjednice Predsjedništva stranke da je eurozastupnica Romana Jerković Kraljić neposredno prije sjednice objavila da istupa iz članstva SDP-a te ju pozvao da vrati euromandat, što je ona odbila...

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Izjava za medije glavnog tajnika Jure Zubčića nakon sjednica predsjedništva SDP-a VIDEO
Izjava za medije glavnog tajnika Jure Zubčića nakon sjednica predsjedništva SDP-a | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL
VESELO MJESTO

Veterinarski fakultet ima svoju Gmazaru: 'Naša iguana Đurđa obožava salate i paradajz'

Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu krije se Gmazara. To je mjesto na kojem brinu o 25 kornjača, iguani i brojnim drugim životinjama. A kod hranjenja im pomaže Kauflandova donacija voća i povrća

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Veterinarski fakultet ima svoju Gmazaru: 'Naša iguana Đurđa obožava salate i paradajz' VIDEO
Veterinarski fakultet ima svoju Gmazaru: 'Naša iguana Đurđa obožava salate i paradajz' | Video: 24sata Video
STVARA SE KOLONA

DRAMATIČNA SNIMKA Kamion izgorio na A4 čvor Zagreb Istok

Na čvoru Zagreb Istok zapalio se kamion, a vatra je buknula u kabini, javljaju nam čitatelji u četvrtak nešto prije podne. 'Požar na vozilu na autocesti A4 na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana, vozi se jednom prometnom trakom, kolona je oko 1 km' , objavio je HAK. Kako se vidi prema snimci koju je čitatelj poslao, na terenu su i vatrogasci.

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Požar na obilaznici VIDEO
Požar na obilaznici | Video: čitatelj/24sata
OKRŠAJ NA FILIPINIMA

VIDEO Šaka iz Gdanjska: Poljski predsjednik i legendarni Manny Pacquiao odmjerili snage

Poljski predsjednik Karol Nawrocki okušao se u boksu s legendarnim Mannyjem Pacquiaom tijekom posjeta Filipinima. Pacquiao, jedini boksač koji je osvajao svjetske naslove u osam težinskih kategorija, odradio je trening s Nawrockim, koji se i sam bavi amaterskim boksom. Snimku treninga objavio je Pacquiao, poručivši kako mu je bila čast trenirati poljskog predsjednika. Nawrocki je na Filipinima u službenom posjetu.

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Poljski predsjednik Nawrocki trenira s Mannyjem Pacquiaoom tijekom posjeta Filipinima VIDEO
Poljski predsjednik Nawrocki trenira s Mannyjem Pacquiaoom tijekom posjeta Filipinima | Video: 24sata/reuters
DOSTAVLJAČ BUDUĆNOSTI

VIDEO ROBOPOŠTAR U AKCIJI Iris vozi pakete po Engleskoj, juri 6 km/h i ne smetaju mu psi

Britanska dostavna tvrtka Evri testira dvonožnog robota za dostavu paketa na kućne adrese na sjeveru Engleske, u prvom takvom europskom pokusu. Robot Iris može nositi pakete do 15 kilograma i kretati se brzinom do šest kilometara na sat. Testiraju se njegove mogućnosti kretanja po nogostupima, stepenicama i neravnom terenu. Robotom zasad upravlja čovjek na daljinu i prati ga osoba.

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Dvonožni robot za dostavu testiran na ulicama Engleske VIDEO
Dvonožni robot za dostavu testiran na ulicama Engleske | Video: 24sata/reuters

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