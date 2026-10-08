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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Europol razbio balkansku mrežu kriminala, uhićenje i u RH
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uskok 'češlja' Čepince. Pedeset osoba, uključujući i jednu u Hrvatskoj, uhićeno je u u akciji Europola. Crkva ne želi maknuti zabilježbu na stanove na zagrebačkom Borongaju koji su izgrađeni na njezinom zemljištu...