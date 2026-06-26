Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ganski vrač nema šanse protiv Knollice i brace sa Srebrnjaka

NEVJEROJATNE SCENE

VIDEO Snimili glavatu želvu na Murteru: 'Nismo vjerovali kad smo ju vidjeli. Slatka je!' MURTER - Bila smo na supu sa našom prijateljicom, a zatim su mala djeca uočila kornjaču. Prvo nismo vjerovali što vidimo, a zatim smo vidjeli kako je izašla na površinu. Svi smo brzo skočili po naše maske i zaronili da je vidimo, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku glavate želve na otoku Murteru. 'Bili smo jako sretni i uzbuđeni, a onda je naša prijateljica uzela mobitel i počela je snimati. Bili smo malo prestrašeni da li će nam ništa napraviti, ali je bila jako mirna i slatka. Ovo mi je prvi put da vidim kornjaču u životu', dodala je čitateljica.

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