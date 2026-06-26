Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ganski vrač nema šanse protiv Knollice i brace sa Srebrnjaka
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Katastrofa u Venezueli: Raste broj mrtvih, deseci tisuća ljudi još se vode kao nestali. Policija upozorava: Ne kupujte romobile djeci, sve je više teških nesreća. HDZ-ov načelnik s 1,71 promila završio na triježnjenju. Dont vrach tu mach: Ganski vrač nema šanse protiv hrvatskih amajlija. Stižu nova pravila za taksiste: Kraj divljanju s cijenama i posebne registracije. Ostavka u Vinkovcima: Napustila HDZ pa poručila: 'Dosta mi je da me zovu druker'.