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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ganski vrač nema šanse protiv Knollice i brace sa Srebrnjaka

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Katastrofa u Venezueli: Raste broj mrtvih, deseci tisuća ljudi još se vode kao nestali. Policija upozorava: Ne kupujte romobile djeci, sve je više teških nesreća. HDZ-ov načelnik s 1,71 promila završio na triježnjenju. Dont vrach tu mach: Ganski vrač nema šanse protiv hrvatskih amajlija. Stižu nova pravila za taksiste: Kraj divljanju s cijenama i posebne registracije. Ostavka u Vinkovcima: Napustila HDZ pa poručila: 'Dosta mi je da me zovu druker'.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ganski vrač nema šanse protiv Knollice i brace sa Srebrnjaka VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ganski vrač nema šanse protiv Knollice i brace sa Srebrnjaka | Video: 24sata/Video
NEVJEROJATNE SCENE

VIDEO Snimili glavatu želvu na Murteru: 'Nismo vjerovali kad smo ju vidjeli. Slatka je!'

MURTER - Bila smo na supu sa našom prijateljicom, a zatim su mala djeca uočila kornjaču. Prvo nismo vjerovali što vidimo, a zatim smo vidjeli kako je izašla na površinu. Svi smo brzo skočili po naše maske i zaronili da je vidimo, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku glavate želve na otoku Murteru. 'Bili smo jako sretni i uzbuđeni, a onda je naša prijateljica uzela mobitel i počela je snimati. Bili smo malo prestrašeni da li će nam ništa napraviti, ali je bila jako mirna i slatka. Ovo mi je prvi put da vidim kornjaču u životu', dodala je čitateljica.

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Glavata želva VIDEO
Glavata želva | Video: Čitatelj 24sata
24SATA U SAD-U

USA REPORT 'Vatreni' stižu u Philadelphiju, izbornik Dalić priprema dvije velike promjene

PHILADELPHIA - Hrvatska nogometna reprezentacija stiže u Philadelphiju uoči okršaja s Ganom. Izbornik Zlatko Dalić ponovno će napraviti promjene u momčadi nakon što nije ostao impresioniran igrom protiv Paname. U veznom redu uz Modrića i Kovačića trebao bi zaigrati i Sučić. U napadu bi prvi put na ovom Mundijalu od prve minute trebao krenuti Ante Budimir.

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USA REPORT 'Vatreni' stižu u Philadelphiju, izbornik Dalić priprema dvije velike promjene VIDEO
USA REPORT 'Vatreni' stižu u Philadelphiju, izbornik Dalić priprema dvije velike promjene | Video: Hrvoje Tironi/24sata
24SATA U SAD-U

VIDEO Posebna obitelj čeka Hrvatsku u Philadelphiji: Sinovi im se zovu Mateo i Luka Kovačić

PHILADELPHIA - Hrvatska nogometna reprezentacija danas stiže u Philadelphiju, gdje će igrati utakmicu protiv Gane. Ondje ju je dočekao i jedan poseban navijač s dvojicom sinova. Oni nose imena hrvatskih igrača pa se zovu Mateo i Luka, a da stvar bude još zanimljivija, obitelj se preziva Kovačić. “Vatrene” čekaju u nadi da će se s njima fotografirati ili dobiti autogram. Htjeli su ići i u Toronto na utakmicu, no put im je bio preskup pa će sada gledati susret protiv Gane. Naš reporter Tomislav Gabelić snimio je i trenutak kada im je još jedna hrvatska navijačica poklonila Životinjsko carstvo.

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Navijači došli pozdraviti 'vatrene' VIDEO
Navijači došli pozdraviti 'vatrene' | Video: Tomislav Gabelić/24sata
POGLEDAJTE SNIMKU!

VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar

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Mladen Grdović u Kanadi VIDEO
Mladen Grdović u Kanadi | Video: Čitatelj 24sata
ČAK TRI VOLA

VIDEO U Đurđevcu peku volove za 58. Picokijadu

58. Picokijada održava se od 26. do 28. lipnja 2026. godine. Većina događanja će biti u neposrednoj blizini novouređene utvrde. Kako bi sve bilo spremno slavonska ekipa zadužena je za gastro deliciju, vola na ražnju. Posebnost je da će ove godine po prvi puta biti ispečena tri vola, svaki dan po jedan, sveukupno ce biti pripremljeno preko 2.000 porcija.

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U Đurđevcu peku volove za Picokijadu VIDEO
U Đurđevcu peku volove za Picokijadu | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

OSTALO

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