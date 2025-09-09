Obavijesti

News

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Gradonačelnike podijelilo pivo

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Veliko negodovanje javnosti izazvala je najava Ministarstva o zabrani prodaju rashlađenih alkoholnih pića na kioscima, benzinskim postajama i u trgovinama. Četvrti slučaj od sredine kolovoza u kojem su lopovi opljačkali blindirano vozilo za prijevoz novca. Raste broj suicida među djecom i mladima; u posljednjih deset godina izgubljena su tri razreda. Nakon trinaest godina splitska policija otkrila je identitet raskomadanog tijela pronađenog na Žnjanu i Zenti.

'Hyper, hyper!': Scooter je uveo stadionski rave u mainstream

Kraljevi ravea, Scooter, dolaze u Zagreb. Njemački trio je osnovan 1993. godine. Uveli su stadionski rave u mainstream, a kroz godine su stvarale nove hitove. Kupite karte za njihov nastup na Fair Festu u Zagrebu 13. rujna
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi dan škole, na nastavu je otišlo čak 36.000 prvašića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Školsko zvono oglasilo se za 444.500 učenika, među kojima je 36.000 prvašića.a među njima i tri para blizanaca u Osnovnoj školi Domašinec: Kaja i Mila Katančić, David i Gabrijel Peršak te Matej i Mihael Mezga. Nema više hladnog piva iz dućana i kioska-ministarstvo gospodarstva mijenja zakon o trgovini čime će prodaja rashlađenih pića biti ograničena. Hrvatski sabor jesenje zasjedanje počinje aktualnim prijepodnevom 15. rujna te će raditi do 31 listopada-najavio je Gordan Jandroković- rekao je i da će prvog radnog tjedna zastupnici raditi čak od od ponedjeljka do petka...

VIDEO U Zagrebu čekali satima kako bi kupili misteriozni paket

ZAGREB Ljudi su čak tri sata čekali u redu kako bi kupili 'izgubljene' pakete u Avenue mallu. Naime, kupci će od danas do subote moći kupiti čak 10 tona izgubljenih paketa s misterioznim sadržajem. Paketi se prodaju po težini po vrlo povoljnim cijenama, a postoje dvije kategorije, standard i premium. Za standard pakete kupci trebaju izdvojiti 1,90 eura za 100 grama, dok je cijena premium paketa 2,79 eura za 100 grama. Zainteresirani kupci imaju 10 minuta da odaberu koliko kilograma i paketa žele, no ne smiju ih otvarati prije kupovine.

Tko je Steve Aoki? Baca torte na nastupima, ima svoju liniju odjeće, investira u startupove

Popularni DJ Steve Aoki stiže u Zagreb na Fair Fest 12. rujna. Saznajte sve o popularnom DJ-u koji na nastupima baca torte na publiku
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Liječnici o radu u Hrvatskoj: 'Za mlade ovdje nema budućnosti'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Liječnice koje rade u Njemačkoj i Švicarskoj te liječnik koji se vratio iz Irske dijele svoja iskustva o radu u Hrvatskoj i inozemstvu. Tisuće Hrvata ostalo je bez novca zbog urušavanja piramidalne sheme. Papa Lav 14. proglasio je svetim Carla Acutisa, tinejdžera poznatog kao Božji influencer. Nova školska godina počinje, a oko 36 tisuća prvašića kreće u školu. Osobe s invaliditetom čekaju do 10 mjeseci na rješenje o inkluzivnom dodatku. Vinka Lakić, bez vozačkog ispita, spasila je 1991. godine pod kišom granata 19 žena, djece i staraca vozeći kamion koji je upalio njezin osmogodišnji sin.

