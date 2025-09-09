NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Gradonačelnike podijelilo pivo
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Veliko negodovanje javnosti izazvala je najava Ministarstva o zabrani prodaju rashlađenih alkoholnih pića na kioscima, benzinskim postajama i u trgovinama. Četvrti slučaj od sredine kolovoza u kojem su lopovi opljačkali blindirano vozilo za prijevoz novca. Raste broj suicida među djecom i mladima; u posljednjih deset godina izgubljena su tri razreda. Nakon trinaest godina splitska policija otkrila je identitet raskomadanog tijela pronađenog na Žnjanu i Zenti.