Gledajte '240 sekundi' 24sata: Heroine Vukovara predvodit će Kolonu. Stiže naglo zahlađenje

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: "Kad hodam ulicama Vukovara, vidim sve te poginule, kojima sam sklopila oči", kaže medicinska sestra i vukovarska braniteljica Jadranka Ravančić Lisičar, jedna od žena koje će ove godine 18. studenog predvoditi kolonu sjećanja u Vukovaru. 24sata donose priče tih žena, koje su liječile i nosile ranjenike, dijelile s njima strah i tugu... Zbog američkih sankcija Rusiji Srbija do veljače mora naći novog vlasnika za svoj NIS, sad u većinskom vlasništvu Rusa. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je upute za kolinje kako ne bi bilo širenja afričke svinjske kuge. Ispred narodnjačkog kluba u Zagrebu pretučena su dva mladića iz Splita, jedan ima prijelome. Pred Hrvatskom je velika promjena vremena. Temperature će drastično pasti, ponegdje i po 15-ak stupnjeva, stižu nam kiša i snijeg...

VIDEO Bajkeri voze iz Prevlake do Vukovara: Stigli u Kutinu...

Sudionici moto karavane Prevlaka - Vukovar 'Zajedno u ratu, zajedno u miru!' stigli su u Kutinu gdje ih je dočekao MK Vilenjaci Kutina, a oko 15 sati zajedno si nastavili put prema Garešnici.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dječaci s Krka oduševili su potezom. Livaković u Dinamu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Mihael i Dominik, sedmaši osnovne škole Malinska na Krku lijepa su, svijetla vijest u moru crnih vijesti o mladima koji napadaju svoje vršnjake. Nakon što je na zidu njihove škole osvanuo šovinistički grafit, ravnateljici su samoinicijativno predložili da grafit preboje. U petak su na Zagrebačkom velesajmu napadnuti zadarski srednjoškolci, jedan od počinitelja je iz Šibenika i već je znan policiji. Splićani se opraštaju od policajca Željka Perišića. Zoran Milanović se u Budimpešti sastao se mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Božićnice u državnim tvrtkama od 200 do 500 eura. U ponedjeljak nas očekuje pogoršanje vremena, a u utorak naglo zahlađenje, moguć je i snijeg ... Bivši kapetan kluba Dominik Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo...

VIDEO Spektakularna zahvala Vatrenima: Dronovi osvijetlili nebo nakon plasmana na SP

Čitatelj nam je poslao video spektakularne zahvale koju je Mirnovec uputio Vatrenima nakon pobjede nad Farskim otocima i osiguranog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Nebo je nad područjem osvijetlila impresivna koreografija dronova, stvarajući prizore koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

VIDEO Ovako izgleda plakat za temeljno vojno osposobljavanje

U Zagrebu se pojavio plakat koji poziva mlade na temeljno vojno osposobljavanje. Plakat, postavljen na javnim površinama, donosi službene informacije i vizualni prikaz vojnog poziva. Građani ga ovih dana često primjećuju...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Maloljetnici idu u istražni, šokantan pad turskog aviona...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Dva turska air tractora su trebala iz Rijeke doći do Zagreba na bojanje, zbog lošeg vremena su se vraćali u Rijeku, jedan se srušio i zapalio kraj Senja u mjestu Krivi put. Pilot Hasan Bahar poginuo je na mjestu. Trojica maloljetnika uhićenih zbog napada na splitske maturante u Zagrebu idu na 15 dana u Remetinec. Čitanjem dokaza počelo je suđenje bivšim ministrima Horvatu, Aladroviću i Tolušiću, potpredsjedniku vlade Miloševiću i gradonačelniku Županje Juzbašiću. Osam kriterija, važnija je plaća nego broj djece. Sve o tome kako do jeftinijeg stana u 24sata.

