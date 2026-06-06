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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Heroj s Paga spašava živote kada bura zatvori most!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Heroj Paga spašava živote kad bura zatvori most, Otmica usred Zagreba: Četvorka mjesec dana iza rešetaka, Uhićeni bjegunci zbog pucnjave na Trsatu, jedan još bježi, Voditeljica azila završila u pritvoru zbog zlostavljanja, HNB rasprodaje tisuće tona kuna i lipa kao otpad, Tisuće na 25. Povorci ponosa u Zagrebu, Trump: Uskoro ćemo završiti rat s Iranom...

'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ivan Strinić o pucanju penala: 'Treba biti hladan, ja to nisam'

Ivan Strinić gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i otkrio nam je kako su izgledali jedanaesterci na SP-u u Rusiji. Što nam je sve ispričao, saznajte na YT kanalu 24sat

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Ivan Strinić o pucanju penala: 'Treba biti hladan, ja to nisam' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pseći pakao kraj Dvora na Uni

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Horor u azilu u Općini Dvor, pronašli mrtve i izgladnjele pse. Četvorica uhićena zbog otmice u Zagrebu. Roditelji mjesecima čekaju asistente za djecu. U padu aviona poginuo austrijski poduzetnik Walter Pondorfer. Kremlj traži teritorijalne ustupke za mir. Macron i Merz guraju Crnu Goru prema EU. Trojica Hrvata istrčala Everest Marathon. ASAP Rocky stiže u Zagreb.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pseći pakao kraj Dvora na Uni VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pseći pakao kraj Dvora na Uni | Video: 24sata/Video
NAŠALIO SE U TIVTU

VIDEO Albanski premijer: 'Tri su stvari koje ne mogu predvidjeti - Bog, seks i Europska unija'

ALBANIJA - Albanski premijer Edi Rama našalio se u petak na sastanku čelnika Europske unije i zemalja zapadnog Balkana u Tivtu, poručivši da postoje "tri stvari koje se ne mogu predvidjeti: Bog, seks i EU". Rama je sudjelovao na skupu u Tivat na kojem su glavne teme bile proširenje Europske unije i gospodarska integracija regije. Više je puta istaknuo kako mu je cilj da Albania postane članica EU do 2030. godine.

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Odgovor premijera Albanije o pridruživanju u EU VIDEO
Odgovor premijera Albanije o pridruživanju u EU | Video: 24sata/Reuters
RAD DEJANA ŠEBASTIJANA

VIDEO Svi zastanu zbog novog murala u Sesvetama

Zagrebačka ulica u Sesvetama bogatija je za još jeda mural koji privlači poglede. Napravio ga je Dejan Šebestijan, samouki umjetnik iz Kotoribe, koji danas živi i radi u Zagrebu. Poznat po velikim muralima koji unose kolorit, emociju i kreativnost u urbanu svakodnevicu.

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Novi mural mladog umjetnika Dejana Šebestijana u Sesvetama VIDEO
Novi mural mladog umjetnika Dejana Šebestijana u Sesvetama | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell
TVRDE DA SU AMERI POBJEGLI

VIDEO Iran zapucao na američke brodove. Ako se vrate...

Iranska mornarica navodi da je ispalila hitce upozorenja, projektile Qadir i bespilotne letjelice Shahid Danaye, prema dva američka razarača (DDG-103 i DDG-87) u Omanskom zaljevu. Oba ratna broda povukla su se prema Indijskom oceanu. Iran također tvrdi da je američki amfibijski jurišni brod USS Tripoli bio prisiljen napustiti to područje. Upozorenje Iranske mornarice: ako se američki brodovi vrate, koristit će se projektili većeg dometa.

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Iranska mornarica zapucala na američke brodove VIDEO
Iranska mornarica zapucala na američke brodove | Video: 24sata/X

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