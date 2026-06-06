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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Heroj s Paga spašava živote kada bura zatvori most!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Heroj Paga spašava živote kad bura zatvori most, Otmica usred Zagreba: Četvorka mjesec dana iza rešetaka, Uhićeni bjegunci zbog pucnjave na Trsatu, jedan još bježi, Voditeljica azila završila u pritvoru zbog zlostavljanja, HNB rasprodaje tisuće tona kuna i lipa kao otpad, Tisuće na 25. Povorci ponosa u Zagrebu, Trump: Uskoro ćemo završiti rat s Iranom...