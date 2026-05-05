Gledajte 240 sekundi 24sata: HOO cjepkao nabave. Jedna tvrtka dobila skoro 500.000 €!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čak 4 milijuna i 700 tisuća eura bez javne nabave platio je Hrvatski olimpijski odbor od 2018. godine. Analiza 24 sata pokazuje da su od 519 ugovora natječaj raspisali za samo dva. Nabava se cjepka i poslovi se dodjeljuju istim tvrtkama kako bi se zaobišao zakonski prag od 26.450 eura. Najviše je profitirala pulska agencija A.T.I. u vlasništvu Vesne Borisavljević – kroz 26 ugovora od 2022. dobila je gotovo pola milijuna eura. Željko Travica tvrdi da je nevin i da je proces montiran, sudi mu se za ratni zločin iz 1991. u Ceriću. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavljuje početak izgradnje Jarunskog mosta, projekt bi mogao koštati oko 200 milijuna eura, dvostruko više od prvotne procjene.

SAŽETAK ISTRA - SLAVEN

VIDEO Pogledajte majstorije Prevljaka za veliko slavlje Istre

ISTRA 1961 - SLAVEN BELUPO 3-1 Obje momčadi u utakmice su ušle sa željom da se izvuku iz krize, ali Puljani na kraju odnose trobod. Smail Prevljak zabio je sjajna dva gola, jedan dodao i Rozić, a za goste je zabio Dabro. Istra je šesta s 39 bodova, a Slaven osmi s bodom manje

Gledajte 240 sekundi 24sata: Četvorica migranata su mrtva, policija traga za švercerom...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvoricu mrtvih migranata, dvojicu ozlijeđenih, 12 ošamućenih i osobu koja im pomaže pronašla je karlovačka policija, od ponoći cijena dizela pada, slučaj sestara Filipović, zaraza na kruzeru...

ZAMUCKIVAO

VIDEO Poslušajte kako se Petry 'pere' od incidenta: 'Bili smo van protoka javnog prostora...'

GOSPIĆ - Ministrica Marija Vučković sa suradnicima stigla je u ponedjeljak na radni sastanak u Ličko-senjsku županiju. Pojavio se i župan Ernest Petry koji je nedavno sudjelovao u incidentu u Novalji. Zamuckivao je odgovarajući na pitanja, ponavljao riječ 'znači'...

O MALVERZACIJAMA U SPORTU

VIDEO Milanović o izvidima u HOO-u i sportskim savezima: 'Očito su se pravili da ne vide...'

Predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je, komentirajući izvide o izvlačenju novca iz sportskih saveza, kazao da je 'potreban veći nadzor' te da Državno odvjetništvo ima zadatak braniti društvo od svih nezakonitosti...

SNIMIO ČITATELJ KOD MASLENICE

VIDEO: NEVJEROJATNA SNIMKA 'Dupin je skakao uz naš čamac!'

MASLENICA - Dupin je plivao uz sami vrh čamca u Novigradskog moru kod Maslenice. Skakao je oko nas dobrih 10 minuta, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala nevjerojatnu snimku dupina. Na snimci se vidi kako dupin bez straha prati čamac.

