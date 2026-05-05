NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte 240 sekundi 24sata: HOO cjepkao nabave. Jedna tvrtka dobila skoro 500.000 €!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čak 4 milijuna i 700 tisuća eura bez javne nabave platio je Hrvatski olimpijski odbor od 2018. godine. Analiza 24 sata pokazuje da su od 519 ugovora natječaj raspisali za samo dva. Nabava se cjepka i poslovi se dodjeljuju istim tvrtkama kako bi se zaobišao zakonski prag od 26.450 eura. Najviše je profitirala pulska agencija A.T.I. u vlasništvu Vesne Borisavljević – kroz 26 ugovora od 2022. dobila je gotovo pola milijuna eura. Željko Travica tvrdi da je nevin i da je proces montiran, sudi mu se za ratni zločin iz 1991. u Ceriću. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavljuje početak izgradnje Jarunskog mosta, projekt bi mogao koštati oko 200 milijuna eura, dvostruko više od prvotne procjene.