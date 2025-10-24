Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvat na čelu pedofilske grupe, zlostavljali su više od 30 djece

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Hrvatska opet uvela vojni rok, prvi ročnici u vojnarne stižu početkom 2026., Hrvat je bio na čelu grupe od 250 pedofila koji su zlostavljali više od 30 djece. Lučić propucao prijatelja zbog dvije tisuće eura i automobila. Odgođeni izboru u paškom HDZ-u nakon teksta u 24sata. Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu. Poskupljuje odvoz smeća u Zagrebu?!

SAŽETAK GORICA - HAJDUK

VIDEO Pogledajte majstoriju Šarlije, golčinu Sigura i lijepu akciju Gorice kod jedinog gola

GORICA - HAJDUK 1-3 Nogometaši splitskog kluba stigli su na nezgodno gostovanje svjesni da bi pobjedom preuzeli vrh ljestvice, a to su i učinili. Golijada je započela golom Šarlije u četvrtoj minuti, a osim u posljednjih 15-ak minuta, Gorica je bila podređen suparnik Hajduku

'240 sekundi' 24sata: Leon Lučić pucao zbog ljubavnog trokuta? Tereti ga se za pokušaj ubojstva

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Harari u Lisinskom, tragičan kraj potrage za nestalom ženom u Zagrebu, Todorić krivi Plenkovića, Leon Lučić pucao zbog ljubavnog trokuta?, povećanje bruto minimalca...

VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Grad Rijeka pod vodom! Cambierijeva ulica potopljena, bujice su paralizirale promet...

Danas je područje Rijeke i okolice zahvatilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, što je uzrokovalo lokalne bujice i poplave. U nekoliko dijelova grada šahte na cestama su se djelomično otvorile zbog velike količine vode. Već tijekom jutra promet je bio otežan na Biviju, Kantridi i Mlaki. Na Fiumari je zbog obilne kiše stablo palo na prometnicu, a intervencijom riječkih vatrogasaca cesta je očišćena. Navečer je najteža situacija bila u Cambierijevoj ulici, koja je praktički bila pod vodom, dok je bujica zabilježena i u Zvonimirovoj ulici.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotna presuda kuharu koji je spolno zlostavljao učenice!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Središće pod opsadom policije: Bivši policajac i TV zvijezda Leon Lučić pucao na zaštitara. Skandalozna presuda zlostavljaču: Kuhar sa sjevera Hrvatske spolno zlostavljao učenice, dobio sramotnu kaznu. Beroš pod optužnicom uskoro se vraća na posao u Vinogradskoj. Istražili smo u kojim bolnicama u Hrvatskoj ginekolozi najviše odbijaju raditi pobačaj.

PROMETNE NEZGODE

NEVJEROJATNO Vozila na Mostu Mladosti u krivom smjeru, auti blokirali trake da se okrene...

Na Mostu Mladosti u Zagrebu jedna je vozačica ušla u krivi smjer u utorak navečer. Kako bi se uspješno vratila u ispravan smjer, neki su vozači blokirali sve trake, a vozačici su tako ostavili dosta mjesta za okretanje.

OSTALO

