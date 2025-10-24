Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvat na čelu pedofilske grupe, zlostavljali su više od 30 djece

VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Grad Rijeka pod vodom! Cambierijeva ulica potopljena, bujice su paralizirale promet... Danas je područje Rijeke i okolice zahvatilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, što je uzrokovalo lokalne bujice i poplave. U nekoliko dijelova grada šahte na cestama su se djelomično otvorile zbog velike količine vode. Već tijekom jutra promet je bio otežan na Biviju, Kantridi i Mlaki. Na Fiumari je zbog obilne kiše stablo palo na prometnicu, a intervencijom riječkih vatrogasaca cesta je očišćena. Navečer je najteža situacija bila u Cambierijevoj ulici, koja je praktički bila pod vodom, dok je bujica zabilježena i u Zvonimirovoj ulici.

