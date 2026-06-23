Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvati preplavili Toronto uoči utakmice 'vatrenih' s Panamom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hrvati preplavili Toronto uoči utakmice s Panamom, Maloljetnici koji su u Dubravi pretukli mladića pušteni na slobodu, Za vikend stiže vrhunac toplinskog vala, Nakon dvije godine pronašao Hvaranku koja mu je spasila život...

Pokretanje videa...

Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
TORONTO JE NAŠ

VIDEO U zemlji hokeja sada su glavni - Hrvati! Poznati lokal je u 'kockicama', a jedu se - ćevapi

TORONTO - Reporter 24sata, Tomislav Gabelić, posjetio je jedan od najpoznatijih sportskih restorana u Torontu gdje će se gledati utakmica Hrvatske i Paname. Nalazi se u blizini hokejaške Kuće slavnih, a zbog jednog Hrvata iz Pirovca, sve će biti u "kockicama". U lokalu će se posluživati i hrvatska hrana, a već je sve puno navijača "vatrenih"

Pokretanje videa...

Navijači u pubu spremni za utakmicu Hrvatska - Panama VIDEO
Navijači u pubu spremni za utakmicu Hrvatska - Panama | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell
HIT!

VIDEO 'Putujemo 2000 km kroz Austriju i ukrasili smo auto. Svi gledaju samo naše kockice'

Na turi smo Pothole Rodeo Austria i okitili smo cijeli auto za naše vatrene. Cijela Austrija gleda kockice, a putujemo oko 2 tisuće kilometara. Do nedjelje planiramo biti u Varaždinu i tamo gledati utakmicu - priča nam čitatelj u utorak kasno poslijepodne, uzbuđen zbog utakmice Hrvatske i Paname noćas.

Pokretanje videa...

Hrvatska zastava i navijači na Alpama VIDEO
Hrvatska zastava i navijači na Alpama | Video: Čitatelj 24sata
NAŠA DIJASPORA

VIDEO Američki Hrvati za 24sata: 'Volimo pečeno prase, pivo i Hrvatsku. Jedva čekamo!'

Nisu samo na utakmicu stigli ljudi iz Hrvatske. U Torontu će 12 igrač biti i brojni Hrvati iz dijaspore. Eni je stigla iz obližnje Niagare. Otkrila nam je kako je po mami iz Like, a po ocu iz Ljubuškog. Tomislav iz Arizone otkrio je da voli pivo i Hrvatsku

Pokretanje videa...

Američki Hrvati o cijenama ulaznica VIDEO
Američki Hrvati o cijenama ulaznica | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SVE ZA HRVATSKU

VIDEO Hrvati u Torontu: 'Karte su 500 dolara. Novac ćemo zaboraviti, ali ovo ostaje'

Na ulicama Toronta je sve više Hrvata. Cijene karata se kreću oko 500 dolara, ali navijači priznaju da se isplatilo potegnuti u džep. Očekuju pobjedu Hrvatske nad Panamom

Pokretanje videa...

Mišljenje navijača u Torontu o cijenama ulaznica VIDEO
Mišljenje navijača u Torontu o cijenama ulaznica | Video: Tomislav Gabelić/24sata
IZ MICHIGANA

VIDEO Amerikanci za 24sata: 'Nismo podrijetlom iz Hrvatske, ali nas je oduševila i navijamo'!

Na ulicama Toronta zatekli smo američku obitelj u hrvatskim dresovima. Dolaze iz Michigana, a otac Nick je otkrio da ne vuku podrijetlo iz Hrvatske, ali da su godinu dana proveli u Hrvatskoj koja ih je oduševila te zbog toga navijaju za 'vatrene'

Pokretanje videa...

Navijači Hrvatske iz Michigana VIDEO
Navijači Hrvatske iz Michigana | Video: Tomislav Gabelić/24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026