Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvati preplavili Toronto uoči utakmice 'vatrenih' s Panamom

TORONTO JE NAŠ

VIDEO U zemlji hokeja sada su glavni - Hrvati! Poznati lokal je u 'kockicama', a jedu se - ćevapi TORONTO - Reporter 24sata, Tomislav Gabelić, posjetio je jedan od najpoznatijih sportskih restorana u Torontu gdje će se gledati utakmica Hrvatske i Paname. Nalazi se u blizini hokejaške Kuće slavnih, a zbog jednog Hrvata iz Pirovca, sve će biti u "kockicama". U lokalu će se posluživati i hrvatska hrana, a već je sve puno navijača "vatrenih"

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