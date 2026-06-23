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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvati preplavili Toronto uoči utakmice 'vatrenih' s Panamom
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hrvati preplavili Toronto uoči utakmice s Panamom, Maloljetnici koji su u Dubravi pretukli mladića pušteni na slobodu, Za vikend stiže vrhunac toplinskog vala, Nakon dvije godine pronašao Hvaranku koja mu je spasila život...