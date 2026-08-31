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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Krah Rimčevih robotaksija Hrvatsku će stajati 32 mil. eura. Veliki požar tvornice u Karlovcu. Thompson uklonio ilegalne objekte i platio kazne. Glavne 'njuške' čuvaju zatvor u Lepoglavi. Preminuli su Slobodan Šnajder i Ksenija Urličić.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija | Video: 24sata Video
OPET PROBLEMI

VIDEO Pokretne stepenice su proradile ali ne bez problema: Malo rade pa malo ne rade

Pokretne stepenice kod Importannea puštene su u pogon prije samo četiri dana, od tada malo rade pa malo ne rade. Grad se još nije očitovao o tom problemu, a ako je vjerovati informacijama koje se mogu čuti problem nije u ispravnosti uređaja, nego u sigurnosnim prekidačima koje netko 'slučajno' aktivira, nakon čega je potrebno ručno resetirati stepenice.

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Pokretne stepenice malo rade pa malo ne rade VIDEO
Pokretne stepenice malo rade pa malo ne rade | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell
BILO JE BLIZU...

DRAMATIČNE SCENE Avion jedva preletio stadion na utakmici!

CAPE TOWN - Niski prelet dvaju Airlinkovih zrakoplova iznad krova punog DHL stadiona u Cape Townu izazvao je podijeljene reakcije. Flightradar24 tvrdi da je jedan avion bio samo 12,5 do 14 metara iznad krova. Kompanija poručuje da je manevar, izveden uz vatromet prije ragbi utakmice JAR-a i Novog Zelanda, bio unaprijed odobren i siguran, ali mnogi se ne slažu.

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Avioni lete iznad stadiona VIDEO
Avioni lete iznad stadiona | Video: 24sata/Reuters
VIDEO

Prve snimke velikog požara u Karlovcu! Gore tri zgrade: 'Građani, zatvorite prozore!'

Čitatelji 24sata poslali su nam snimke buktinje koja je zahvatila dio objekta tvrtke Nova Chem na području Male Švarče, koji se proširio i na skladište Gavranovića. Na terenu su službe koje se s vatrom bore od ranojutarnjih sati... Građani su zamoljeni da zatvore prozore i ne približavaju se požaru

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Požar u Karlovcu VIDEO
Požar u Karlovcu | Video: Čitatelj 24sata
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Sjajni Ježić i Omerović vratili su Osijek na vrh HNL-a! Koprivničani su bili nemoćni

OSIJEK - SLAVEN 3-0 Osijek je na Opus Areni savladao Slaven Belupo. Dva gola je zabio Jona Ježić, a u strijelce se upisao i Nail Omerović. Osječani su sada prvi na tablici sa golom više od drugog Varaždina

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Golovi na utakmici Osijek - Slaven Belupo VIDEO
Golovi na utakmici Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Štete 110 milijuna eura, vinari i uljari kažu: Vratit ćemo se jači

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Vratit ćemo se još jači, unatoč požaru, poručuju za 24sata poznati omiški uljari i vinari, kojima je vatrena stihija uzrokovala jako veliku štetu. Obilježili 19. godišnjicu tragedije na Kornatu. Filip Hrgović podigao zlatni pojas, a Itaumu podigli na nosilima i iznijeli nakon poraza. Stručnjaci poručuju Zagrepčanima da se štite od uboda komaraca. Traje potraga za nestalima kod Cipra nakon havarije broda. Više od 750 mrtvih u Nepalu.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Štete 110 milijuna eura, vinari i uljari kažu: Vratit ćemo se jači VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Štete 110 milijuna eura, vinari i uljari kažu: Vratit ćemo se jači | Video: 24sata/Video

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