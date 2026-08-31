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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Krah Rimčevih robotaksija Hrvatsku će stajati 32 mil. eura. Veliki požar tvornice u Karlovcu. Thompson uklonio ilegalne objekte i platio kazne. Glavne 'njuške' čuvaju zatvor u Lepoglavi. Preminuli su Slobodan Šnajder i Ksenija Urličić.