Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Štete 110 milijuna eura, vinari i uljari kažu: Vratit ćemo se jači Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Vratit ćemo se još jači, unatoč požaru, poručuju za 24sata poznati omiški uljari i vinari, kojima je vatrena stihija uzrokovala jako veliku štetu. Obilježili 19. godišnjicu tragedije na Kornatu. Filip Hrgović podigao zlatni pojas, a Itaumu podigli na nosilima i iznijeli nakon poraza. Stručnjaci poručuju Zagrepčanima da se štite od uboda komaraca. Traje potraga za nestalima kod Cipra nakon havarije broda. Više od 750 mrtvih u Nepalu.

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