Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski rukometaši brončani!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Rukometaši brončani na Europskom prvenstvu. Poskupljuje dopunsko osiguranje HZZO-a. Plenković objavio ažuriranu imovinsku karticu. Svitlana Pasičnik brani Ukrajinu nakon karijere u Hrvatskoj. Šutljivi Dabro u Saboru. Dodik ponovno govori o odcjepljenju RS. Uznemirujući detalji iz Epsteinovih spisa. Umirovljena pravnica Vesna Ribarić pomaže beskućnicima.

Pogledajte sjajan gol Osijeka za prvu pobjedu nakon 4 mjeseca

OSIJEK - RIJEKA 1-0 Pao je i taj negativan niz, nakon 28. rujna i čak 11 utakmica bez pobjede nogometaši Osijeka prvi su put pobijedili pod Željkom Sopićem i odmah se maknuli sa zadnjeg mjesta lige. Krasan gol vrijedan tri boda u borbi za ostanak u 27. minuti zabio je Nigerijac Samuel Akere.

VIDEO Pogledajte dva poteza kojima je Varaždin dobio Slaven

SLAVEN BELUPO - VARAŽDIN 0-2 Svega je bilo na Ivan Kušek Apašu. Prisilna zamjena domaćina u šestoj minuti pa gol u 10. koji je poništen. Gosti poveli u 17. iz penala (Mamut), a onda Mamić zabija u 36. za 0-2 i dobiva crveni karton šest minuta kasnije! Slaven je pokušavao, ali do gola nije došao

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupo je ove zime biti u toplom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Grijanje postalo luksuz. Habijan zaposlio savjetnika bez iskustva. SDP i Možemo najavljuju rušenje HDZ-a. Groblje u Sisku naplaćivalo je ukope živih. Gotovina i bivši ministri ušli su u biznis. Rijeka mora vratiti milijune zbog malverzacija. Otkriveni su novi detalji Epsteinovih skandala. Opasni otpad u Gospiću još nije saniran.

VIDEO Pogledajte gol Gorice za rušenje Hajduka i obranu Livaje

GORICA - HAJDUK 1-0 Stigli su Splićani po iskupljenje nakon poraza od Istre 1961 na Poljudu u prošlom kolu, ali doživjeli su novi šok. Iker Pozo je zabio u 44. minuti za 1-0, a u 87. minuti je udarac Rebića prema golu Gorice blokirao Livaja

VIDEO Prekrasni golovi u Puli. Pogledajte dvije lopte kroz srce obrane u remiju Istre i lokosa

PULA - Nogometaši Istre 1961 i Lokomotive remizirali su 1-1 u prvoj utakmici 20. kola HNL-a na Aldo Drosini. Domaćini su poveli u 13. minuti golom Smaila Prevljaka na dodavanje Frederiksena, izjednačio je Dušan Vuković na asistenciju Trajkovskog. Istra je treća uz dva boda i utakmicu više od Rijeke, Lokomotiva sedma.

