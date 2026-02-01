NAJVAŽNIJE VIJESTI DAN
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski rukometaši brončani!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Rukometaši brončani na Europskom prvenstvu. Poskupljuje dopunsko osiguranje HZZO-a. Plenković objavio ažuriranu imovinsku karticu. Svitlana Pasičnik brani Ukrajinu nakon karijere u Hrvatskoj. Šutljivi Dabro u Saboru. Dodik ponovno govori o odcjepljenju RS. Uznemirujući detalji iz Epsteinovih spisa. Umirovljena pravnica Vesna Ribarić pomaže beskućnicima.