Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski rukometaši brončani!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupo je ove zime biti u toplom Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Grijanje postalo luksuz. Habijan zaposlio savjetnika bez iskustva. SDP i Možemo najavljuju rušenje HDZ-a. Groblje u Sisku naplaćivalo je ukope živih. Gotovina i bivši ministri ušli su u biznis. Rijeka mora vratiti milijune zbog malverzacija. Otkriveni su novi detalji Epsteinovih skandala. Opasni otpad u Gospiću još nije saniran.

