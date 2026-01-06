Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatsku zatrpao gusti snijeg. Velike poplave kod Mostara...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Obilan snijeg cijeli dan pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a zabijelili su se i šire riječko područje, Istra, Hrvatsko primorje i otoci. To i niske temperature razlog su velikim problemima u prometu jer zimske službe ne stižu dovoljno brzo počistiti prometnice. Izazvalo je to niz nesreća, a na autocesti A6 u Novigradu je izletio i kamion. Poplavljeno više naselja i obiteljskih kuća u bujicama nakon izlijevanja rijeka kod Mostara, aktivirala su se klizišta, očekuje se i 200 litara kiše po kvadratu. Pet godina nije bilo sigurnosnih provjera u baru u Crans Montani u kojem je poginulo 40 ljudi, gradonačelnik odbio dati ostavku. Koalicija voljnih sastala se u Parizu, tema ukrajinskog predsjednika Zelenskog i više od 27 čelnika, među kojima i hrvatskog premijera Plenkovića, su sigurnosna jamstva u slučaju primirja. Gvardiol se teško ozlijedio, "Jošku će trebati mjeseci da opet uđe u formu" – ekskluzivno za 24 sata kaže doktor Boris Nemec.

OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...

NASTAVIT ĆE PADATI

VIDEO Snijeg zabijelio i Cres!

Snijeg je u utorak zabijelio i grad Cres, nakon što su jučer pahulje pale na sjevernom dijelu otoka. Prema DHMZ-u, snijeg će nastaviti padati i tijekom ostatka utorka, a padaline su najavljene i u srijedu...

NA SLEME NA SLEME...

VIDEO Prava opsada Sljemena: Pogledajte samo red za žičaru!

ZAGREB Neradni dan i čak 30 centimetara novog snijega bili su savršen poziv Zagrepčanima da krenu put Sljemena. Ispred donje postaje žičare stvorila se dugačka kolona građana koji strpljivo čekaju svoj red za odlazak na vrh. Čini se da su mnogi odlučili iskoristiti zadnje trenutke odmora za dozu svježeg zraka, smijeha i zimskih radosti prije povratka radnim obavezama.

ZIMSKI UVJETI

VIDEO Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu

ZAGREB - Započele su pripreme Dinama. Momčad se danas okupila i odradila trening, a popodne će se zaputiti u Čatež. Jakirović i Ljubičić nisu trenirali jer su, kao i trener Kovačević, bolesni. Na treningu je bio Pierre-Gabriel, iako ne putuje na pripreme. U hladnim uvjetima samo su McKenna, Beljo i Pérez Vinlöf trenirali u kratkim hlačicama, dok su se Villar i Domínguez na početku treninga grudali.

IRONIČNA POHVALA

VIDEO 'Ovo je cesta od Bosiljeva do Rijeke sinoć. Svaka čast onima koji održavaju ceste'

GORSKI KOTAR Uz ironičnu "pohvalu" nadležnim službama, čitatelj nam je poslao snimku stanja ceste na A6. Na cijeloj dionici od Bosiljeva do Rijeke stanje na cesti bilo je izrazito loše, cesta je bila u potpunosti prekrivena snijegom. Svaka čast onima koji održavaju ceste, rekao nam je.

