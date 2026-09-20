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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: I HDZ-ovom načelniku prekipjelo zbog opasnog otpada u Promini

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: HDZ-ovac osam godina upozorava na opasni otpad: Država mu poručila da se još malo strpi. Sprema se prosvjed zbog femicida u Slatini. Muškarac poginuo kod slapa Savica spašavajući sina (7). Analize otpada iz Gospića ograničavaju njegovu oporabu u cementarama. Rimski mozaik u Solinu bit će zatrpan kamenim pločama. Banke podižu kamate, burze pale. Polovica hrvatskih škola nema psihologa.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: I HDZ-ovom načelniku prekipjelo zbog opasnog otpada u Promini VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: I HDZ-ovom načelniku prekipjelo zbog opasnog otpada u Promini | Video: 24sata/Video
POGLEDAJTE SAŽETAK

VIDEO Jadranski derbi opravdao je očekivanja! Rijeka je slavila protiv bespomoćnog Hajduka

Nogometaši Rijeke ostvarili su uvjerljivu 3-0 pobjedu u 8. kolu HNL-a protiv Hajduka na Rujevici. Golove su zabili Dantas, Vignato i Adu Adjei za veliko slavlje domaćina

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Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk VIDEO
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK ISTRA - GORICA

VIDEO Pogledajte dramu na Aldo Drosini: U Puli nestalo struje, a onda Goričani šokirali

ISTRA - GORICA 0-1 U osmom kolu HNL-a Istra je na Aldro Drosini dočekala Goricu. Susret je obilježio nestanak struje u 53. minuti. Nakon deset minuta se nastavila igra, a tri boda je uzela Gorica golom Pranjića. Goričanima je to bila prva pobjeda u prvenstvu ove sezone

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Sažetak Istra - Gorica VIDEO
Sažetak Istra - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NEOBIČAN PRIZOR

VIDEO Medo trčao cestom kod Ozlja: 'Čuli smo da su u šumi, ali nikada nisu došli bliže naselju'

Na cesti Ozalj - Kamanje mještani su danas naletjeli na neobičan prizor. Naime, tik uz cestu snimili su malog medvjeda. - Snimio ga je susjed, ovo je prvi put da ga vidimo ovako blizu. Čuli smo priče da se kreću u šumama, ali nikada do sada se nijedan nije pojavio na cesti. Na kraju se vratio u šumu, ali sve ovo bilo je dosta blizu naselja koja su odmah iznad ceste - kaže nam čitateljica. S obzirom na to da je riječ o malom medvjedu, nije isključena mogućnost i da se njegova obitelj nalazi negdje u blizini.

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Medvjed u Ozalj Kamanje VIDEO
Medvjed u Ozalj Kamanje | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: SDP i Možemo idu u koaliciju, Livaković debitirao za Barcu!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Prosvjedi protiv megafarme pilića i spaljivanja otpada u Našicama. Pilot poginuo kod Vinkovaca. SDP i Možemo dogovorili koaliciju. Nakon 10 dana lokaliziran požar na Braču. HZZO financira imunizaciju beba protiv RSV-a. Livaković debitirao za Barcelonu nakon ozljede prvog vratara. Mračna strana realityja: produkcije traže kandidate spremne na kaos.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: SDP i Možemo idu u koaliciju, Livaković debitirao za Barcu! VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: SDP i Možemo idu u koaliciju, Livaković debitirao za Barcu! | Video: 24sata/Video
SAŽETAK VARAŽDIN - OSIJEK

VIDEO Pogledajte dva poništena gola u remiju u baroknom gradu

VARAŽDIN - OSIJEK 0-0 U Varaždinu se igrao dvoboj vrha HNL-a, a unatoč rezultatu 0-0, na utakmici je bilo dva gola. Najprije je u 42. minuti za vodstvo gostiju iz Osijeka zabio mladi Izak Ježić, ali nakon VAR provjere gol je poništen. Pred kraj utakmice zabio je Bukvić u 87., ali u zaleđu je bio Leon pa gol nije vrijedio

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Poništeni golovi na utakmici Varaždin - Osijek VIDEO
Poništeni golovi na utakmici Varaždin - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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