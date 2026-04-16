Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Iskusni pilot preživio nesreću, istražuju kako je pao avion

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Pilot preživio pad zrakoplova kraj Ivankova, istražuju kako je došlo do nesreće. Pao 'Kralj taksista' u akciji Uskoka. Sindikalist Jagić kupio Lexus. Cijene goriva idu dolje? 700 dronova lansirali na Ukrajinu. Hegseth prijeti Iranu. Redatelj Svadbe 2 otkriva detalje nastavka velikog hita.

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata
PILOT U BOLNICI

VIDEO Zrakoplov kod Vinkovaca pao u polje, pogledajte snimku

Manji zrakoplov prisilno je sletio u blizini Ivankova u četvrtak, 16. travnja oko 9.35 sati, izvijestili su iz PU vukovarsko-srijemske. Na mjesto nesreće žurno su upućene hitne službe. Pronašli su zrakoplov u polju, okrenutog naopačke. Čovjek koji je upravljao letjelicom je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima.

Pokretanje videa...

Pad aviona 00:22
Pad aviona | Video: Ivan Valentić/Vinkulja.hr
DAO INTERVJU

VIDEO Trump zamolio Kinu da Iranu ne šalje oružje: 'Rat bi uskoro mogao završiti...'

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da bi rat s Iranom uskoro mogao završiti, dok su američke snage koje provode blokadu vraćale brodove koji su napuštali iranske luke. "Mislim da to može završiti vrlo brzo. Završit će uskoro", rekao je Trump u intervjuu snimljenom u utorak za emisiju "Mornings with Maria" na Fox Business Network, koji je emitiran u srijedu (15. travnja). Trump je također rekao da Iran "ne može imati nuklearno oružje" te da bi mogao "uništiti" mostove, postrojenja i elektrane te zemlje "u roku od jednog sata". Trump je zamolio Kinu da Iranu ne šalje oružje.

Pokretanje videa...

Trump zamoliko Kinu da Iranu ne šalje oružje 01:28
Trump zamoliko Kinu da Iranu ne šalje oružje | Video: Fox Business Network's Mornings with Maria
KAO U CRTIĆU

VIDEO Magyar uočio Orbana na balkonu: 'Ma, što on to čita!?'

Lider Tsize Péter Magyar, koji je na nedjeljnim izborima odnio premoćnu pobjedu nad Fideszom Viktora Orbána, u srijedu je stigao u predsjedničku palaču u Budimpešti na razgovor s mađarskim predsjednikom Tamásom Sulyokom, gdje se raspravljalo o formiranju nove vlade na čijem će čelu biti Magyar. Tijekom obilaska predsjedničke palače, a koji je netko pokraj Magyara snimao kamerom, budući premijer je primijetio bivšeg premijera Viktora Orbána na balkonu u susjednoj zgradi, sjedištu premijera. Orbán je, kako se čini, nešto čitao... "Ma, što on to čita?", pitao se.

Pokretanje videa...

Mađar ugledao Orbana na balkonu
Mađar ugledao Orbana na balkonu | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ne zna se gdje će završiti azbest s Vjesnika! Evo što su nam rekli

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Policija je po nalogu USKOKA upala u Hrvatski judo savez nakon serije tekstova 24 sata, Petrač dobio treću odgodu odlaska u zatvor zbog operacije, ne zna se gdje će završiti azbest s Vjesnika...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ne zna se gdje će završiti azbest s Vjesnika! Evo što su nam rekli 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ne zna se gdje će završiti azbest s Vjesnika! Evo što su nam rekli | Video: 24sata/Video
MUŠKARAC PREMINUO

VIDEO Mjesto užasa: Dizalica pala na dvoje ljudi u Samoboru

SAMOBOR Jedan čovjek je smrtno stradao, a drugi je ozlijeđen nakon što je na njih pala dizalica na gradilištu. Na mjesto nesreće sletio je i helikopter hitne pomoći koji je ozlijeđenog prevezao u bolnicu. Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u srijedu u 14.45 sati, a osim njih na teren su izašli i vatrogasci JVP-a Samobor.

Pokretanje videa...

Tragedija na gradilištu u Samoboru 03:31
Tragedija na gradilištu u Samoboru | Video: Čitatelj 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026