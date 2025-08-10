Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ispovijest kapetana Bekavca: Moja se priča ne smije ponoviti

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kapetan Bekavac nam je otkrio: Sve je trajalo dvadeset minuta, izvukli su me iza ponoći iz Turske. Proveo je prvi dan kod kuće. Kod Ploča našli mrtvu bebu, žena je rodila kod kuće. Plenković jede manje i zdravije, nije otkrio koliko je skinuo kilograma. Mještani traže pravdu za Nikšu. DHMZ izdao novo upozorenje zbog toplinskog vala.

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ispovijest kapetana Bekavca: Moja se priča ne smije ponoviti 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ispovijest kapetana Bekavca: Moja se priča ne smije ponoviti | Video: 24sata/Video
SAŽETAK OSIJEK - RIJEKA

VIDEO Pogledajte kanonadu promašaja Osijeka protiv Rijeke

OSIJEK RIJEKA 0-0 Prvih 45 minuta dvoboja na Opus Areni bilo je poput šahovske bitke, ali u drugom dijelu utakmica se otvorila. Osječani su imali nekoliko odličnih prilika preko Šopova, Živkovića, Babeca, Vrbančića i Čoline, ali sjajni Zlomislić i okvir gola spasili su hrvatskog prvaka koji u idućem kolu čeka Dinamo na Rujevici

Osijek - Rjeka 0-0 01:28
Osijek - Rjeka 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK ISTRA - LOKOMOTIVA

VIDEO Preokret, crveni karton i gol u zadnjoj minuti! Pogledajte sažetak 'ludnice' s Aldo Drosine

ISTRA 1961 LOKOMOTIVA 2-2 Spektakularnu utakmicu odigrali su nogometaši Istre i Lokomotive na Aldo Drosini u 2. kolu HNL-a. Gosti su poveli u osmoj minuti golom Vukovića, ali uslijedio je preokret domaćih preko Lawala (47.) i Bangure (77.). Kolinger je u 90. pocrvenio, ali Sušak u 94. donosi bod lokosima

Istra 1961 - Lokomotiva 2-2 01:37
Istra 1961 - Lokomotiva 2-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kapetan Bekavac napokon je s obitelji: 'Srce nam je na mjestu'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kapetan Marko Bekavac napokon je u petak pušten na slobodu! Ukinuta mu je presuda od 30 godina zatvora. Nitko se nije tome nadao... Vukovarski gradonačelnik Pavliček ostaje bez dijela naknade. U Savi našli blago staro 2000 godina. Toplinski val zahvatio je Hrvatsku...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kapetan Bekavac napokon je s obitelji: 'Srce nam je na mjestu' 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kapetan Bekavac napokon je s obitelji: 'Srce nam je na mjestu' | Video: 24sata/Video
KOLONA KOD SVETOG ROKA

VIDEO Na autocesti nesnosne gužve, ljudi izlaze iz auta: 'Gle one dvije, igraju odbojku...'

Duge kolone i čekanja na autocesti A1 prema moru potaknuli su dvije djevojke da zaigraju odbojku prije tunela Sveti Rok. Igra je trajala oko deset minuta, priča nam čitatelj.

Kolona na autocesti 00:32
Kolona na autocesti | Video: snimio čitatelj 24sata
IZ SVEG GLASA

VIDEO BBB zagrmio na sjeveru: Orio se stari Thompsonov hit, poslušajte sjajnu atmosferu

DINAMO - VUKOVAR 3-0 Uoči početka utakmice drugog kola između Dinama i Vukovara na Maksimiru, Bad Blue Boysi su počeli pjevati domoljubne pjesme kako bi obilježili Dan pobjede i 30. obljetnicu Oluje. Cijeli Maksimir je zagrmio nakon što se s razglasa čuo Thompsonov hit "Neću izdat ja" kojeg su Boysi nastavili gromoglasno pjevati. Nakon toga je krenulo još domoljubnih pjesama, a delirij se nastavio

Navijanje sa sjevera 00:37
Navijanje sa sjevera | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

