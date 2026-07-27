NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Istraga oko vatre u Francuskoj, policija je uhitila petero ljudi...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Požar na gradilištu u francuskom gradiću Somos najvjerojatnije je kriv za vatrenu apokalipsu, od utorka litra benzina poskupljuje, nakon turističke sezone kreće sanacija površinskih pukotina na pilonima Pelješkog mosta...