Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kapetan Bekavac napokon je s obitelji: 'Srce nam je na mjestu'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ministar radi po svome: Vozi auto s policijskim bljeskalicama Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Ministar Ante Šušnjar radi po svome, vozi auto s detaljem koji smiju imati samo policija i hitne službe. Riječ je o bljeskalicama. S ukradenim autom krali su po trgovinama. Od 120 grla stoke 86 je pozitivno na bedrenicu. 17-godišnji Damir dva puta je pobijedio leukemiju! Vatrogasno vijeće tvrdi da u Osijeku nedostaje vatrogasaca. Kreće totalna okupacija Gaze...

Kopiranje linka