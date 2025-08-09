Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kapetan Bekavac napokon je s obitelji: 'Srce nam je na mjestu'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kapetan Marko Bekavac napokon je u petak pušten na slobodu! Ukinuta mu je presuda od 30 godina zatvora. Nitko se nije tome nadao... Vukovarski gradonačelnik Pavliček ostaje bez dijela naknade. U Savi našli blago staro 2000 godina. Toplinski val zahvatio je Hrvatsku...

KOLONA KOD SVETOG ROKA

VIDEO Na autocesti nesnosne gužve, ljudi izlaze iz auta: 'Gle one dvije, igraju odbojku...'

Duge kolone i čekanja na autocesti A1 prema moru potaknuli su dvije djevojke da zaigraju odbojku prije tunela Sveti Rok. Igra je trajala oko deset minuta, priča nam čitatelj.

IZ SVEG GLASA

VIDEO BBB zagrmio na sjeveru: Orio se stari Thompsonov hit, poslušajte sjajnu atmosferu

DINAMO - VUKOVAR 3-0 Uoči početka utakmice drugog kola između Dinama i Vukovara na Maksimiru, Bad Blue Boysi su počeli pjevati domoljubne pjesme kako bi obilježili Dan pobjede i 30. obljetnicu Oluje. Cijeli Maksimir je zagrmio nakon što se s razglasa čuo Thompsonov hit "Neću izdat ja" kojeg su Boysi nastavili gromoglasno pjevati. Nakon toga je krenulo još domoljubnih pjesama, a delirij se nastavio

ODLIČNA ATMOSFERA

VIDEO Igrači Dinama došli pred sjever Maksimira. Pogledajte delirij nakon još jedne pobjede

DINAMO - VUKOVAR 3-0 Fantastična atmosfera bila je ne Maksimiru od početka do kraja utakmice. "Modri" su nošeni hukom s tribina pobijedili Vukovarce koji su pružili jako dobar otpor. Na kraju utakmice igrači Dinama došli su prvi put ove sezone pred sjevernu tribinu pa zajedno s Bad Blue Boysima proslavili nova tri boda. Odličan početak sezone za Dinamo

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Pogledajte prekrasnu akciju Dinama kod drugog gola protiv Vukovara! Kao na igrici

DINAMO - VUKOVAR 3-0 Iako su prvi gol zabili tik pred kraj prvog poluvremena, "modri" su u drugom dodali gasa i na koncu uvjerljivo slavili protiv novog prvoligaša, a zabijali su Vidović, Beljo i Kulenović. Dinamo u idućem kolu ide put Rujevice gdje ga čeka Rijeka, dok Vukovarci dočekuju Istru 1961 na svom terenu

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ministar radi po svome: Vozi auto s policijskim bljeskalicama

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Ministar Ante Šušnjar radi po svome, vozi auto s detaljem koji smiju imati samo policija i hitne službe. Riječ je o bljeskalicama. S ukradenim autom krali su po trgovinama. Od 120 grla stoke 86 je pozitivno na bedrenicu. 17-godišnji Damir dva puta je pobijedio leukemiju! Vatrogasno vijeće tvrdi da u Osijeku nedostaje vatrogasaca. Kreće totalna okupacija Gaze...

