Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kasni otvorenje bolnice Petrova

KONCERT NA ŠALATI

VIDEO Queens of the Stone Age na zagrebačkom su koncertu odali počast Ozzyju Osbourneu ZAGREB - Na prvom od dva koncerta koja će izvesti pred zagrebačkom publikom, rokeri Queens of the Stone Age posvetili su pjesmu legendarnom Ozzyju Osbourneu nakon vijesti da je legendarni glazbenik danas preminuo. ''Ovo je za Ozzyja j****** Osbournea'', poručili su, a publika je uglas skandirala Ozzyjevo ime.

