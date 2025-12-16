Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kerum je u splitskom zatvoru. Stigla mu i ova novčana kazna

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Željko Kerum je u splitskom zatvoru zbog kazne od 15 dana za izazivanja prometne nesreće, a mora platiti i 1160 eura. Uhićen dječji psihijatar monstrum iz KBC-a Osijek, ostavke ministara Marina Piletića i Davora Božinovića traži Ženska mreža Hrvatske, proračun od 403 milijuna eura izglasalo splitsko gradsko vijeće...

Adventski kalendar kolača, 16. dan: Pripremite princes krafne

U ovom videu baka Ana priprema svima dobro poznate - princes krafne. Ovo lagano zlatno hrskavo tijesto punjeno slatkom žutom kremom prava je poslastica za sve ljubitelje slatkih užitaka. Sve do 25. prosinca obavezno pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

VIDEO Najljepši adventski sajmovi u Europi koje vrijedi posjetiti ovih blagdana

Božićni sajmovi diljem Europe svake godine oduševe. Mnoštvo lampica, razni izvođači na gradskih trgovima i dobra gastro ponuda svakog su Adventa mamac za turiste. Izdvojili smo nekoliko europskih gradova s najljepšim blagdanskim ugođajem.

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Otkako je stigao euro, košarica za Božić je čak tri puta skuplja

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: I do tri puta skuplja je blagdanska košarica za ovaj Božić u odnosu na 2022. prije uvođenja eura, pokazala je usporedba cijena 24 proizvoda 24sata. HDZ-ovci na gradskim izborima dobivali šalabahtere za koga ne glasati, istaknuti član stranke kaže ovo je dno dna. Hitno uklanjanje Vjesnika najavio ministar Bačić jer prijeti urušavanje. Stiglo 18 ponuda od jedne do pet i pol milijuna eura. 255 milijuna eura uplatilo je  123 tisuće  stranih radnika s kojima su mnogi nezadovoljni za mirovine Hrvata-da bi ju sami dobili moraju raditi 15 godina.

15. dan adventskog kalendara kolača: Mađarice bake Ane

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Tu je recept za mađaricu - klasični kolač od kore, kremastog čokoladnog fila i glazure, a savršen je za svaku prigodu

VIDEO Polugoli Djedice i Tete Mraz u bikinijima trčali su Budimpeštom: Ho-ho-ho!

Stotine ljudi odjevenih u crvene kupaće kostime i kape Djeda Mraza prkosili su ledenim temperaturama u Budimpešti u nedjelju, 14. prosinca, sudjelujući u tradicionalnoj utrci Half-Naked Santa Run. Sudionici su uz povike i veselo skandiranje „ho-ho-ho“ trčali središtem grada, pritom se zaustavljajući kako bi odradili vježbe, sklekove, plesali i pjevali. Neobičan prizor privukao je pažnju prolaznika te unio pravi blagdanski duh u gradske ulice. Osnivač događaja Krisztian Mehes objasnio je kako utrka ima i humanitarnu svrhu, jer tijekom godine pomaže u podizanju svijesti o radu različitih zaklada. Trkači su zabavljali lokalno stanovništvo i turiste dok su prolazili kroz trgovačke ulice, dijelili slatkiše prolaznicima i širili blagdansko raspoloženje...

