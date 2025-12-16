NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kerum je u splitskom zatvoru. Stigla mu i ova novčana kazna
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Željko Kerum je u splitskom zatvoru zbog kazne od 15 dana za izazivanja prometne nesreće, a mora platiti i 1160 eura. Uhićen dječji psihijatar monstrum iz KBC-a Osijek, ostavke ministara Marina Piletića i Davora Božinovića traži Ženska mreža Hrvatske, proračun od 403 milijuna eura izglasalo splitsko gradsko vijeće...