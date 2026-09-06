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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kreće školska godina, za 4000 djece odgodili upis u 1. razred

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Dan poslije velikog prosvjeda u Zagrebu stižu i prve reakcije vlasti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da će sve onečišćene lokacije biti sanirane te najavila predstavljanje cjelovitog plana za Gospić do 20. rujna. Organizatori su najavili nastavak pritiska na institucije. U ponedjeljak počinje nova školska godina, u osnovne škole kreće i 36.300 prvašića, 175 manje nego lani. Za preko četiri tisuće djece je odgođen polazak u prvi razred. Novi izbornik Slaven Bilić u ponedjeljak će otkriti svoj prvi popis Vatrenih. Šuška se da će poziv stići Šimunu Hrgoviću i Josipu Mišiću...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

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Snimka požara zbog kojeg je i Dalmacija u dimu VIDEO
Snimka požara zbog kojeg je i Dalmacija u dimu | Video: Facebook
INTERVENIRALI VATROGASCI

VIDEO Vatrena buktinja 'progutala' auto u Vodicama

Požar auta izbio je u nedjelju oko 14.20 sati u Vodicama. Vatrogasci su izišli na teren i brzo ugasili požar, potvrdili su nam iz DVD-a Vodice. Kako nam kaže čitatelj, vatra je zahvatila cijeli auto koji je bio zadarskih tablica.

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Zapalio se automobil VIDEO
Zapalio se automobil | Video: čitatelj/24sata
SAŽETAK RIJEKA - OSIJEK

VIDEO Riječka rapsodija: Ovako je Rijeka razbila Osječane pred domaćom publikom na Rujevici

RIJEKA - OSIJEK 4-1 U derbiju 6. kola HNL-a na Rujevici pobjeda je preokretom pripala domaćinima. Osječani su u 15.minuti poveli golom Leonea, ali onda je krenula riječka golijada. Zabijali su Vignato, Adu-Adjei je dva puta bio precizan, a konačan rezultat postavio je Toni Fruk

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Rijeka-Osijek VIDEO
Rijeka-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK DINAMO - GORICA

VIDEO Mršava pobjeda 'modrih' na Maksimiru: Beljo zatresao mrežu za povratak na vrh HNL-a

DINAMO - GORICA 1-0 Dinamo je u 6. kolu dočekao Goricu, a susret na Maksimiru završio je minimalnom pobjedom 'modrih'. Jedini gol na susretu dao je Dion Drena Beljo kojemu je ovo bio sedmi gol sezone, a s ova tri boda Dinamo je opet prvi na tablici u HNL-u. 'Modri' imaju i bolju gol razliku od drugoplasiranog Varaždina, imaju tri gola prednosti

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Dinamo-Gorica VIDEO
Dinamo-Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Deseci tisuća na prosvjedu na Jelačiću, Plenki uz jezero Como

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Više desetaka tisuća građana iz cijele Hrvatske pridružilo se prosvjedu "Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku" u organizaciji građanske inicijative 'Gospić je naš dom'. Sve je proteklo mirno, bez incidenata, s govornice se nije moglo čuti političare, već samo građane, ogorčene zbog otpada u Gospiću, ali i brojnim drugim krajevima Hrvatske. Dok je trajao prosvjed, premijer Andrej Plenković nije bio u Hrvatskoj već na jezeru Como u Italiji na kojem se raspravljalo o globalnim pitanjima. Virusom Zapadnog Nila u cijeloj je Europi zaraženo preko tisuću ljudi, podatak je Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Još jednom će Luka Modrić (40) povesti Hrvatsku. Kapetan "vatrenih" ostaje na raspolaganju reprezentaciji i bit će na popisu Slavena Bilića za rujanske utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

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