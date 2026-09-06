Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kreće školska godina, za 4000 djece odgodili upis u 1. razred
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Dan poslije velikog prosvjeda u Zagrebu stižu i prve reakcije vlasti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da će sve onečišćene lokacije biti sanirane te najavila predstavljanje cjelovitog plana za Gospić do 20. rujna. Organizatori su najavili nastavak pritiska na institucije. U ponedjeljak počinje nova školska godina, u osnovne škole kreće i 36.300 prvašića, 175 manje nego lani. Za preko četiri tisuće djece je odgođen polazak u prvi razred. Novi izbornik Slaven Bilić u ponedjeljak će otkriti svoj prvi popis Vatrenih. Šuška se da će poziv stići Šimunu Hrgoviću i Josipu Mišiću...