NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lavina uzela tri života, jedan od stradalih nedavno se vjenčao
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Detalji tragedije u kojoj su poginula tri planinara iz Dalmacije. Ravnatelj uhićen u Slavoniji zbog seksualnog uznemiravanja učenice. Beroš bio na razgovoru za posao. Žalac još ne bi u zatvor. Problemi za DP-ovo pojačanje. Pijana i drogirana bez kotača. Svi detalji sukoba na gastrosceni.
VIDEO Pogledajte ludu feštu na vjenčanju igrača Hajduka. Pjevali i plesali ispred crkveSPLIT - Nogometaš Hajduka Anthony Kalik u ponedjeljak poslijepodne se u splitskoj Župi Presvetog Srca Isusova vjenčao s modnom dizajnericom Ivonom Glavaš. Kumovi, obitelj i najbliži prijatelji ispratili su ih u bračni život, a među njima je bio i Marko Livaja, najveća zvijezda Hajduka, koji je došao sa suprugom Iris Rajčić. Evo kako je izgledalo slavlje kada su mladenci izašli iz crkve. Izmjenjivali su se hitovi od Tomislava Ivčića, Olivera Dragojevića...
Pokretanje videa...
VIDEO Pješak lakše ozlijeđen u naletu tramvaja u Zagrebu: 'Hodao je kuda nije smio...'ZAGREB - Lakše je ozlijeđen pješak nakon naleta tramvaja u Vukovarskoj ulici, potvrdili su nam iz ZET-a. Kako su nam kazali, nalet se dogodio u 7.25 sati. Na pješaka je naletio tramvaj linije 6, a prema prvim informacijama do naleta je došlo na dijelu tramvajskog koridora omeđenog živicom koji nije predviđen za kretanje pješaka. "Srećom, radilo se o lakšim ozljedama, a tramvajski promet je nastavljen nakon 20-ak minuta. Ovim putem apeliramo na sve sudionike prometa na dodatan oprez, a posebice na pješake da obrate pažnju u zonam tramvajskih koridora te da za prelazak preko tračnica koriste usključivo pješačke prijelaze kako bi se izbjegle situacije poput jutrošnje", kazali su iz ZET-a.
Pokretanje videa...
VIDEO Krš i lom na obilaznici: 'Prednji dio kombija je totalno smrskan. Nastale su gužve'A3 - Na zagrebačkoj obilaznici u sudaru teretnog vozila i kombija jedna je čovjek ozlijeđen, potvrdila nam je zagrebačka policija. Sudar se dogodio oko šest sati ujutro, a nastale su i velike gužve. Iz zagrebačke policije su nam kazali kako je ozlijeđenom pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb. "Nastale su velike gužve. Dijelova auta je bilo posvuda. Strašno, pa kombija više nema", kazala nam je čitateljica koja je snimila sudar.
Pokretanje videa...
VIDEO Lokosi uz tri intervencije iz VAR sobe pobijedili Dinamo. Pogledajte sve ključne trenutkeLOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Aleks Stojaković u 21. minuti doveo je formalnog domaćina u vodstvo nakon što su Ivan Matić i Dario Kulušić u VAR sobi utvrdili da nije bio u zaleđu. Poništen im je još jedan gol krajem prvog poluvremena zbog faula na Bennaceru. Ivan Nevistić napravio je glupost utakmice faulom za penal u 61. koji je realizirao Marko Pajač, a Beljo u 67. zabio sedmi gol sezone.
Pokretanje videa...
Pogledajte reakciju Bad Blue Boysa nakon poraza DinamaIako je njihova momčad izgubila od Lokomotive (2-1), navijačka skupina na sjeveru zapljeskala je igračima koji su uglavnom gledali u pod. Povela je i pjesmu: "Volim Dinamo jer je život moj..."
Pokretanje videa...