NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lavina uzela tri života, jedan od stradalih nedavno se vjenčao

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Detalji tragedije u kojoj su poginula tri planinara iz Dalmacije. Ravnatelj uhićen u Slavoniji zbog seksualnog uznemiravanja učenice. Beroš bio na razgovoru za posao. Žalac još ne bi u zatvor. Problemi za DP-ovo pojačanje. Pijana i drogirana bez kotača. Svi detalji sukoba na gastrosceni.