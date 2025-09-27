Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mađari optužuju Hrvatsku jer žele skrenuti pozornost sa sebe

OZLJEDA KAPETANA 'BILIH'

VIDEO Ekskluzivno: Livaja šepa do fizioterapeuta na Poljudu, pogledajte u kakvom je stanju Kapetan Hajduka ozlijedio se protiv Lokomotive, nije igrao drugo poluvrijeme. Nakon utakmice zaputio se u sobu za fizioterapeute na Poljudu. Stigao je iz smjera Hajdukove svlačionice, prošetao do prostorije u kojoj se nalaze fizioterapeuti, a brzo ga je slijedio jedan od njih. Za pretpostaviti je kako bi već sada odradili prvi pregled i konzultacije, no tek će magnetna rezonanca uistinu utvrditi kolika je ozbiljnost ozljede

