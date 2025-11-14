Gledajte '240 sekundi' 24sata: Maloljetnici idu u istražni, šokantan pad turskog aviona...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada predstavila proračun za 2026. i program za stanovanje Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: 35,7 milijardi eura prihoda te rashode od 39,8 milijardi eura planira Vlada u državnom proračunu za 2026. koji je poslala u Sabor. "Mom sinu su vikali da će ga ubiti", kaže za 24 sata majka učenika kojeg su pretukli bokserom u o novom slučaju vršnjačkoj nasilja u jednoj zagrebačkoj. Maskirani huligani napali dvojicu dječaka u Zagrebu kada su čuli da su iz Splita. U Klaićevoj su. Vlada odobrila program priuštivog stanovanja...

