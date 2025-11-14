Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Maloljetnici idu u istražni, šokantan pad turskog aviona...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Dva turska air tractora su trebala iz Rijeke doći do Zagreba na bojanje, zbog lošeg vremena su se vraćali u Rijeku, jedan se srušio i zapalio kraj Senja u mjestu Krivi put. Pilot Hasan Bahar poginuo je na mjestu. Trojica maloljetnika uhićenih zbog napada na splitske maturante u Zagrebu idu na 15 dana u Remetinec. Čitanjem dokaza počelo je suđenje bivšim ministrima Horvatu, Aladroviću i Tolušiću, potpredsjedniku vlade Miloševiću i gradonačelniku Županje Juzbašiću. Osam kriterija, važnija je plaća nego broj djece. Sve o tome kako do jeftinijeg stana u 24sata.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada predstavila proračun za 2026. i program za stanovanje

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: 35,7 milijardi eura prihoda te rashode od 39,8 milijardi eura planira Vlada u državnom proračunu za 2026. koji je poslala u Sabor. "Mom sinu su vikali da će ga ubiti", kaže za 24 sata majka učenika kojeg su pretukli bokserom u o novom slučaju vršnjačkoj nasilja u jednoj zagrebačkoj. Maskirani huligani napali dvojicu dječaka u Zagrebu kada su čuli da su iz Splita. U Klaićevoj su. Vlada odobrila program priuštivog stanovanja...

GORIO KONTEJNER

VIDEO Požar u Petrovaradinskoj ulici: Sve je bilo puno dima!

U Petrovaradinskoj ulici, kod NK Prečko gorio je kontejner, a dim koji se širio ulicom zabrinuo je susjede u četvrtak nešto iza 13 sati. Na teren su izašli vatrogasci s jednim vozilom, potvrdili su nam iz JVP Zagreb

POGLEDAJTE SNIMKU

Moto karavana ide u Vukovar

'Zajedno u ratu, zajedno u miru' je karavana bajkera koja je krenula od Prevlake prema Vukovaru. Obilježavaju 34. obljetnicu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a dolazak u Vukovar je 18. studenog.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Burni saborski aktualac, čovjek ubijen u Viškovu, stiže Advent...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Saborski aktualac obilježili incidenti maskiranih skupina koje uzvikuju ustaške pokliče i zabrana Thompsonova koncerta, tema koja je izazvala burne prepirke i opomene zastupnicima. Kupci stanova u Pioniru ostali bez papira o vlasništvu, Crkva traži povrat zemljišta. U Viškovu ubijen muškarac, a teško ranjena žena prevezena u KBC Rijeka. Broj blokiranih građana narastao na 200 tisuća, s dugovima do 13 tisuća eura.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otkazali 'Srpkinju' u Vukovaru. Uz puse, Žalac otišla u zatvor!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Za prosinac odgodili izložbu 'Srpkinja, heroina Velikog rata' u Vukovaru. Petero uhićenih u novoj akciji USKOK-a, dilali su kokain. Uz puse i pozdrave bivša ministrica Žalac kasno sinoć stigla u Remetinec. Bivšem SDSS-ovu čelniku u Topuskom potvrđena optužnica za ubojstvo hrvatskog civila '91. Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja.

