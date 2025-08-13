Gledajte '240 sekundi' 24sata! Mario (94) još uvijek radi. On je 4. generacija ribara u obitelji

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Odlazak dive Gabi Novak, kod Splita se borili s buktinjom... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Požar kod Splita stavljen pod kontrolu, gasilo ga 150 vatrogasca, pomagalo šest zrakoplova, evakuirano nekoliko osoba... Kapetan Bekavac pravno slobodan, uskoro se očekuje dokumentacije iz Turske. Šef Sabora Jandroković osudio ponašanje Torcide. Hitna diplomatska ofenziva nakon najave sastanka Trumpa i Putina... Hrvatska kujica najljepši je pas na svijetu. Preminula glazbena diva Gabi Novak, ostavila je neizbrisiv trag u našoj glazbi... Dinamov napadač Dion Drena Beljo za 24sata: Gol Vukovaru je poklon mami za rođendan...

