NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata! Međimurje pod opsadom, još traže ubojicu: Našli su mu auto

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Tjeralica raspisana za Josipom Oršušem osumnjičenim da je sinoć u romskom naselju Stinice u Murskom Središću vatrenim oružjem jednu ženu ubio, a drugu ranio; 29 osoba - među kojima i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković - optužio je ured europskog tužitelja u aferi Geodezija na geodetskom fakultetu, Papu je u Hrvatsku pozvao premijer Plenković, napadnut SDP-ovac Daniel Radeta u Zadru...