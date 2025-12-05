NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Međimurje pod opsadom, još traže ubojicu: Našli su mu auto
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Tjeralica raspisana za Josipom Oršušem osumnjičenim da je sinoć u romskom naselju Stinice u Murskom Središću vatrenim oružjem jednu ženu ubio, a drugu ranio; 29 osoba - među kojima i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković - optužio je ured europskog tužitelja u aferi Geodezija na geodetskom fakultetu, Papu je u Hrvatsku pozvao premijer Plenković, napadnut SDP-ovac Daniel Radeta u Zadru...
VIDEO Pogledajte kako izgleda božićna čarolija u KopenhagenuKopenhagen u prosincu postaje prava zimska bajka. Duž Nyhavna posjetitelji uživaju u šetnji, štandovima s kuhanim vinom i vunenim kapama te svjetlosnim dekoracijama iznad ulica. Hotel d’Angleterre i Magasin du Nord blistaju raskošnim božićnim ukrasima, dok Tivoli oduševljava svjetlosnim instalacijama, ukrašenim drvećem i osvijetljenim jezerima. Ovaj video vodi vas kroz čarobni Kopenhagen, gdje svjetla i atrakcije donose toplinu i radost usred zime
Peti dan adventskog kalendara kolača: Pripremite fine čupavce!Bakica Ana u ovom videu sprema čupavce - fenomenalan spoj mekanog žutog biskvita, bogatog čokoladnog preljeva i kokosa. Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača!
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Užasan napad na policajca u Splitu. U petak ždrijeb SP-a...Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čak 1,4 mil. eura europskog novca neće dobiti tvrtka Raafourty Green Technologies Dariana Žuvića za edukativne šumske staze na Banovini. Agencija za plaćanje u poljoprivredi provela je kontrolu nakon otkrića 24sata. U Splitu 18-godišnjak pet puta nožem izbo policajca-heroja koji se vraćao iz smjene... Vlada odobrila nabavu vrijedne vojne opreme, ukupna vrijednost gotovo 2 milijarde eura. Kovanice kuna mogu se zamijeniti za eure samo do 31. prosinca 2025. Joombos ludo proslavio 10. rođendan. Sutra u 18 sati u Washingtonu ždrijeb za najveći Mundijal ikada, očekuje se i dolazak Donalda Trumpa. Hrvatska u 2. jakosnoj skupini.
Adventski kalendar kolača, dan četvrti: Baka Ana radi 'pijance'Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. U današnjem videu bake Ane saznajte kako se spremaju 'pijanci' mekan i sočan kolač natopljen rumom i preliven čokoladom
VIDEO Čudesna golčina i drama jedanaesteraca. Ovako je Varaždin izbacio OsječaneVARAŽDIN - Varaždin je na svome terenu izbacio Osijek i plasirao se u četvrtfinala Kupa. Nakon regularnog dijela rezultat je bio 1-1, zabijali su Jakupović za goste i Duvnjak za domaćine. U drami jedanaesteraca bolje su se snašli Varaždinci
