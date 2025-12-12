Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANAS

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mijenjao se unukov džeparac, ali i kune od rastave u HNB-u

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Deseci ljudi čekali su u redovima ispred blagajne HNB-a u Zagrebu na zamjenu kovanica kuna za euro. Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo'. Donosimo koliko košta 'šverc' migranata. Polnoćka se nakon peti i pol godina obnove vraća u zagrebačku katedralu. Nelegalnu bicisklističku stazu zatvorili inspektori u Parku prirode Maksimir.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mijenjao se unukov džeparac, ali i kune od rastave u HNB-u 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mijenjao se unukov džeparac, ali i kune od rastave u HNB-u | Video: 24sata/Video
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 12. dan: Baka Ana sprema kuglof

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Danas Baka Ana priprema mirisni kuglof s grožđicama - pravu tradicijsku poslasticu koja će vas podsjetiti na čaroliju prosinca

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Kuglof 02:05
Adventski kalendar božićnih kolača: Kuglof | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ljudi velikog srca u sat vremena ispunili želje djeci iz Nazorove...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čitatelji 24sata u samo sat vremena ispunili su sve blagdanske želje djece iz Nazorove. Troje migranata poginulo je nakon prevrtanja čamca u Savi kod Slavonskog Broda, a spasilačke službe i građani borili su se s jakom bujicom. Gabrijela Žalac premještena je u kaznionicu u Požegi, dok Bačićevi zakoni o prostornom uređenju izazivaju žestoke reakcije struke i oporbe. U javnost je procurio navodni dio američke strategije koji govori o razbijanju europske unije, a Milanović je ponovno oštro kritizirao Francusku zbog prodaje aviona Srbiji.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ljudi velikog srca u sat vremena ispunili želje djeci iz Nazorove... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ljudi velikog srca u sat vremena ispunili želje djeci iz Nazorove... | Video: 24sata/Video
DIVNI PRIZORI KRAJ ROGOZNICE

VIDEO Kakav susret: Dvije tune iskočile iz mora u lovu na ribu. 'Mislili smo prvo da su dupini'

Dvije tune u suton iznenadile su našeg čitatelja dok je bio na moru kraj Rogoznice. Kako nam je ispričao, na prvi pogled je pomislio da su iskočili dupini ispred njega. - Ali onda su se ukazale dvije veličanstvene tune u cijeloj svojoj ljepoti - dodao je čitatelj. Tune su potom ispred njega iskočile u lovu na sitnu ribu.

Pokretanje videa...

Tune na hranjenju kod Rogoznice 00:34
Tune na hranjenju kod Rogoznice | Video: Čitatelj 24sata
ŠPANJOLCI U ZAGREBU

VIDEO Navijači Real Betisa uz pjesmu idu prema Maksimiru. Evo kako su dočekali tramvaj

Dinamo dočekuje Real Betis u 6. kolu Europske lige na Maksimiru, a na jugu stadiona naći će se i gostujućih navijača. Viđeni su Španjolci kako na glavnom kolodvoru uz pjesmu i odlično raspoloženje dočekuju tramvaj i ulaze u isti

Pokretanje videa...

Navijači Betisa čekaju tramvaj 00:40
Navijači Betisa čekaju tramvaj | Video: Luka Safundžić/24sata
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar božićnih kolača, 11. dan: Medvjeđe šape

Baka Ana vam priprema medvjeđe šape - mekani kolač s okusom kakaa savršen za sve ljubitelje čokolade i one koji žele uživati u blagdanskim kolačima. Sve do 25. prosinca pratite video serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Medvjeđe šape 02:05
Adventski kalendar božićnih kolača: Medvjeđe šape | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025