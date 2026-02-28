Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ministarstvo apelira na Hrvate u Iranu da napuste državu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Novi rat na Bliskom istoku: Izrael i SAD lansirali napad na Iran, Iran odmah odgovorio. Na meti iranskih raketa Izrael, Katar, UAE, Bahrein... Gađaju države koje imaju američke baze ili su saveznici SAD-a. U Iranu je desetak Hrvata, poziva ih se da napuste zemlju. Boška Ban kaže da ne voli kad ju se zove žetončićem... Pet godina od smrti Milana Bandića, na grobu zapaljene svijeće.

SAŽETAK OSIJEK - VUKOVAR

VIDEO Akere i Jakupović odveli Osijek do velike pobjede! Evo kako su Osječani dobili Vukovar

OSIJEK - VUKOVAR 2-0 Osječani su dočekali Vukovarce na Opus Areni u derbiju začelja HNL-a. Domaćinima je poništen gol u prvom poluvremenu nakon zaleđa Jakupovića koji je kasnije zabio za vodstvo, a za konačnih 2-0 zabio je Akere. Osječani su se odmaknuli s dna tablice i na devetom su mjestu

ŽESTOKI UDAR

VIDEO Brutalna eksplozija je zatresla Dubai: Sve su snimili, pogledajte trenutak udara...

Snimka prikazuje trenutak kada je pogođen ulaz hotela Fairmont u Dubaiju. Snimano s zgrade nasuprot hotela, prikazuje trenutak udara praćen eksplozijom. Osoba koja snima čini se da pada na pod i udaljava se s balkona dok nastaje veliki narančasti vatreni balon. Druge provjerene snimke pokazuju velike oblake dima koji se uzdižu iznad hotela s pet zvjezdica...

IMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Požar u Dubaiju! 'Padaju ostaci iranskih raketa na grad...'

Za sada obrana dobro radi, presreću sve, ali ostaci raketa padaju. Došlo je i do požara, doznaju 24sata od jedne osobe koja se nalazi u Dubaiju. BBC piše kako je u požaru u dijelu Palm Jumeriah četvero ozlijeđenih. Oni su hospitalizirani.

OPREZ VOZAČI

VIDEO Na A3 kolona od 4 km!

A3 - Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) u zoni radova između čvorova Zagreb zapad i Lučko, javlja HAK. Kolona je na 16.+200 km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom u koloni od oko 4 km.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preokret oko megafarmi pilića vrijednih 600 mil. € kod Siska...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Preokret koji će onemogućiti izgradnju 600 mil. € vrijednih megafarmi pilića ukrajinskog poduzetnika u Sisačko-moslavačkoj županiji zbog koje su građani i prosvjedovali. Ministarstvo zaštite okoliša uskoro će obustaviti Studiju utjecaja na okoliš za tvornicu, nakon što je nova sisačka HDZ-ova vlast poslala dokaze da planirana tvornica nije u skladu s prostornim planovima, iako je bivša SDP-ova investitorima potvrdila da jest. "Poslujemo odgovorno u skladu s važećim sankcijama EU i SAD-a" odgovorio je Janaf na ultimatum MOL-a. Europska komisija ranije poručila da je na Hrvatskoj da odluči hoće li propuštati rusku naftu. Razlozi fijaska projekta ministra Fuchsa o cjelodnevnoj školi 2027. – novca ima, ali kasni dogradnja postojećih i izgradnja novih škola, dvorana i kuhinja. Pobjeda protiv solara: Nakon otkrića 24sata župan Kolar poništava sve dozvole!

