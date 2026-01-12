Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mizeran rast osnovica socijalnih naknada. Veće za 5 do 10 eura?!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Za mizernih pet do deset eura raste osnovica socijalnih naknada, između ostalih i za roditelje njegovatelje. Oni su šokirani odlukom, smatraju da im se Vlada tako ruga... Glavni tajnik NATO-a Rutte u Zagrebu, sastao se s Plenkovićem i Milanovićem. Više od 500 mrtvih u masovnim prosvjedima u Iranu . "Nema brige, Hrvatska se nema koga bojati", za 24 sata kaže Mirko Alilović. Ruskinja u Zagrebu napala zaštitara dildom od 30 cm! Legendarni golman dodaje da smo s Kuzmanovićem i Mandićem mirni sljedećih 15 godina. Belinho otišao u Kustošiju, bio je nezadovoljan u Dinamu i smatra da je spreman za seniorski nogomet.