Gledajte '240 sekundi' 24sata! Monstrumi su im uzeli najmilije, obitelji 18 žena čekaju pravdu

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT
Osmi dan adventskog kalendara božićnih kolača: Šaum role
Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Baka Ana u videu pokazuje kako pripremiti hrskave lisnate rolice punjenje finom pjenicom od bjelanjaka i šećera. Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača.
02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Šaum role
Video: Babičini recepti/Babice produkcija
'NISMO MIŠIĆAVI...'
VIDEO Radnici iz tvornice se skinuli za kalendar: 'Dečki ispod 100 kila su magneti za frižider!'
Odjeven samo u zaštitnu radnu pregaču, otkrivajući tetovaže i 'pivski' trbuh, radnik János Bocs pozira pred kamerom dok industrijski ventilator, koji se inače koristi za hlađenje usijanog metala, raznosi njegove duge vlasi. Bocs (42), jedan je od modela za godišnji humanitarni kalendar koji izrađuje tim metalaca u radionici u Budimpešti. 'Nismo mi neki savršeni, mišićavi dečki s plakata, već pravi ljudi. Možda je zato kalendar toliko popularan', kaže Bocs. Prihod od prodaje kalendara namijenjen je kupnji školskog pribora. Prošle godine, kada su izdali prvi kalendar, prodali su oko stotinu primjeraka. Zaradili su 1.400 eura i kupili pametnu ploču za školu. Ove godine, nakon što je lokalni tisak pisao o njihovoj inicijativi, tim je zaprimio oko tisuću prednarudžbi, što im omogućuje da pomognu većem broju škola. 'Takvi smo kakvi jesmo, a ne mislim da izgledamo tako nezdravo na fotografijama. Svaki muškarac ispod sto kilograma samo je magnet za frižider', našalio se radnik Somogyi.
04:33
Radnici iz tvornice se skinuli za kalendar: 'Dečki ispod 100 kila su magneti za frižider!'
Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Istra ponizila Osijek na Opus Areni! Prevljak briljirao, a Kohorta otišla kući. Evo golijade
OSIJEK - ISTRA 1961 1-5 Težak poraz Osijeka na domaćem terenu čime se nastavila katastrofalna sezona Sopićeve momčadi. Za Istru je briljirao Smail Prevljak koji je zabio hat-trick i dva puta asistirao, prvo Frederiksenu, a zatim i Lawalu. Babec je zabio počasno gol za Osijek. Navijači Osijeka su vrijeđali upravu pa slavili golove Istre, a Kohorta je napustila stadion da ne gleda blamažu
02:07
Osijek-Istra 1-5
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Djevojku u Rijeci izbo 30 puta. Sramotan incident u Zagrebu...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Detalji strašnog femicida u Rijeci. Djevojku izbo 30 puta, iskrvarila je na stubištu. Ranjena žena iz Međimurja se probudila i stabilno je. Toni Kumerle gazio ruže za žrtve femicida u Zagrebu. Problem plastičnog otpada u Jadranskom moru. Ispitani zadnji svjedoci požara u Vjesniku. Jere Hribar oduševljava na europskom prvenstvu u plivanju. Suđenje glavna tema dan nakon derbija...
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata Video
SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Varaždin izveo čudesan preokret u neviđenim uvjetima protiv Lokomotive. Evo golova
VARAŽDIN - LOKOMOTIVA 4-2 Nevjerojatna utakmica u "baroknom gradu". Prvo poluvrijeme je bilo još i vidljivo te Lokomotiva preko Stojakovića i Pajača došla na 2-0. Zatim je krenula padati jako gusta magla te je bilo pitanja hoće li se nastaviti susret. Nastavio se i Varaždin je izveo famozan preokret. Barać i tavares za izjednačenje pa Mamut i Mmaić za preokret i sjajnu pobjedu Varaždinaca.
01:57
Varaždin-Lokomotiva 4:2
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom