Gledajte '240 sekundi' 24sata: Na nogama je cijela Hrvatska! U SAD stigla zastava teška 90 kila

24SATA U SAD-U

VIDEO Pitali smo Amerikance što znaju o Hrvatskoj: 'Perišić je bio Hrvat, ali sada više nije...' DALLAS, SAD - Wow, kravata potječe iz Hrvatske? Iznenađena je bila jedna Amerikanka koju smo sreli u Dallasu. Tamo smo zaustavili nekoliko Amerikanaca i pitali ih o Hrvatskoj. Neki znaju naše nogometaše, neki znaju za Lijepu Našu kao turističku destinaciju, a neki baš i ne puno. Njihove odgovore pogledajte u videosnimci

Kopiranje linka