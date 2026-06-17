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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Na nogama je cijela Hrvatska! U SAD stigla zastava teška 90 kila

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nešto manje od 60 minuta ostalo je do početka prve utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu protiv Engleske nu Dallasu, uhićen prvi časnik koji je upravljao katamaranom u Splitskim vratima, izvanredni otkaz direktoru financija HOO-a Zlatku Mežnariću...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Na nogama je cijela Hrvatska! U SAD stigla zastava teška 90 kila VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Na nogama je cijela Hrvatska! U SAD stigla zastava teška 90 kila | Video: 24sata/Video
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Hit navijačica iz Dallasa! 'Muža sam ostavila kući na rođendan. Ha, imam samo jednu ulaznicu'

Ostavila sam muža jer imam samo jednu kartu. Hrvatica sam iz Širokog Brijega, Zora Lasić. On je Amerikanac i pustio me, rekla nam je navijačica ispred stadiona u Arlingtonu gdje igraju Hrvatska i Engleska. Pokazala je tranparent: "Oprosti što sam ti propustila rođendan, ljubavi. Volim te"

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Navijačica propustila mužev rođendan zbog utakmice VIDEO
Navijačica propustila mužev rođendan zbog utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata
PROVOKACIJE U DALLASU

Pogledajte kako naš navijač podbada Engleze: Mandžukiiić!

Engleski i hrvatski navijači međusobno su se podbadali uoči utakmice na SP-u, ali jedan naš navijač imao je najbolji mogući odgovor: Mario Mandžukiiić! Tko još ne zna, 109. minuta, polufinale u Rusiji

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Provokacije navijača VIDEO
Provokacije navijača | Video: Tomislav Gabelić/24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ante Miše analizirao Englesku: 'Po ovome smo ispred njih...'

Ante Miše gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i analizirao prvog suparnika Hrvatske na SP-u. Što je rekao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Ante Miše o Engleskoj: ‘Po ovome smo ispred njih’ VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
24SATA U SAD-U

VIDEO Pitali smo Amerikance što znaju o Hrvatskoj: 'Perišić je bio Hrvat, ali sada više nije...'

DALLAS, SAD - Wow, kravata potječe iz Hrvatske? Iznenađena je bila jedna Amerikanka koju smo sreli u Dallasu. Tamo smo zaustavili nekoliko Amerikanaca i pitali ih o Hrvatskoj. Neki znaju naše nogometaše, neki znaju za Lijepu Našu kao turističku destinaciju, a neki baš i ne puno. Njihove odgovore pogledajte u videosnimci

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VOX POPULI Pitali smo Amerikance znaju li nešto o Hrvatskoj VIDEO
VOX POPULI Pitali smo Amerikance znaju li nešto o Hrvatskoj | Video: 24sata
EUFORIJA NA VRHUNCU

VIDEO Spektakularan prizor! Pogledajte povorku Hrvata u Dallasu s 45. kata nebodera

DALLAS - Dan uoči utakmice Hrvatske i Engleske, navijači "varenih" napravili su šou u Dallasu. "Mi Hrvati" organizirali su povorku i razvlačenje velike hrvatske zastave, a prizor je snimljen i sa 45 kata zgrade i zaista je fenomenalan. U povorci američko-hrvatskog savezništva bila je i Ivana Knoll, a održan je i zabavni program

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Dallas: Fenomenalan pogled sa 45 kata na veliku povorku hrvatskih navijača VIDEO
Dallas: Fenomenalan pogled sa 45 kata na veliku povorku hrvatskih navijača | Video: 24sata/pixsell

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