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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Na nogama je cijela Hrvatska! U SAD stigla zastava teška 90 kila
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nešto manje od 60 minuta ostalo je do početka prve utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu protiv Engleske nu Dallasu, uhićen prvi časnik koji je upravljao katamaranom u Splitskim vratima, izvanredni otkaz direktoru financija HOO-a Zlatku Mežnariću...