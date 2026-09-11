Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Napad u školi potresao zemlju

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Napadnuto dijete je stabilno nakon što ga je napao dječak u školi u Zagrebu. Dvoje mrtvih u stravičnoj nesreći kraj Velike Gorice. Imamo nade,borit ćemo se njega, za 24sata kaže brat Jean Michel Nicoliera. U Splitu u sat vremena palo 77 litara kiše. Otpad iz Gospića spalit će se u cementari Holcima u Koromačnom, direktor Mihajlo Mitrović kaže da građani ne moraju brinuti.

Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Napad u školi potresao zemlju VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Napad u školi potresao zemlju | Video: 24sata/Video
BRZO GA UGASILI

VIDEO Požar na FER-u: Vatra krenula iz kuhinje fakulteta

Zagrebački vatrogasci potvrdili su nam informaciju kako su u petak poslijepodne zaprimili dojavu o požaru u kuhinji Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Radilo se o požaru aparata za kavu. Požar je brzo ugašen!

Pokretanje videa...

Požar u Zagrebu VIDEO
Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
MJESTO UŽASA

VIDEO Policija je sve ogradila: Oglasila se škola nakon što je učenik nožem izbo dvoje ljudi

U petak ujutro dogodio se napad u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Učenik je nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Pod nadzorom je policije. Iz škole su uputili obavijest učenicima i roditeljima na web stranici. 'Jedan učenik je ozlijeđen, a njegovi roditelji su obaviješteni. Svi ostali učenici su dobro. Nastava je danas odgođena', priopćili su.

Pokretanje videa...

Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole VIDEO
Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell
NEVRIJEME U HRVATSKOJ

NEVJEROJATNE SNIMKE Velika bujica u Kaštel Starom...

KAŠTEL STARI - Čitatelj 24sata poslao nam je snimku velike poplave u Kaštel starom. DHMZ je najavio kako je u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 °C. DHMZ je upalo žuto i narančasto upozorenje.

Pokretanje videa...

Poplava u Kaštelima VIDEO
Poplava u Kaštelima | Video: čitatelj/24sata
VIDEO

Prve snimke požara na Braču: Pogledajte kako je buknulo!

BRAČ Vatra je buknula u četvrtak navečer između Ložišća i Dračevice na Braču. Jako se brzo proširila

Pokretanje videa...

Požar na Braču VIDEO
Požar na Braču | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Šokantni razgovori Šinceka, Uskok slušao i Paška Dodića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: DOZNAJEMO Iz tajno snimljenih razgovora otkriva se da je Šincek naređivao da se otpad u Benkovcu prekriva kamenom. Slušali i Dodića. Umrla treća žrtva požara u Omišu. Ispituje se je li bilo propusta oko ubojstva u Slatini. Što donosi 11. paket mjera Vlade. Turisti u osam mjeseci donijeli plus od 1 posto i 90,5milijuna noćenja.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Šokantni razgovori Šinceka, Uskok slušao i Paška Dodića VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Šokantni razgovori Šinceka, Uskok slušao i Paška Dodića | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026