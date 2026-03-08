Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nemilosrdni SDP-ov župan sada određuje garderobu na poslu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Koprivničko-križevačka županija dobila je novi pravilnik koji među ostalim definira i kako se službenice i službenici smiju odijevati na poslu. Tresla se brda, rodio se miš. Nakon prijetnje da će izaći iz koalicije zbog slučaja Dabro, ali i pojačavanja većine žetončićima, HSLS je odlučio – ostaju u vladajućoj koaliciji. U vojarne u Kninu, Slunju i Požegi u ponedjeljak stižu prvi ročnici, među kojima i 82 žene. Dan će početi prijavom i zaduživanjem opreme, a potom će biti upoznati s pravilima...

Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
SAŽETAK HAJDUK - DINAMO 1-3

VIDEO Dinamo u Splitu ovo nije učinio 63 godine! Evo kako su 'modri' razoružali hajdukovce

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su prvi put nakon jeseni 1962. zabili tri gola u prvom poluvremenu u Splitu. Tad je Dinamo vodio 3-0 na odmoru, a slavio 4-1. U 26. kolu HNL-a slavio je s 3-1 protiv Hajduka zahvaljujući golovima Zajca, Vidovića i Bakrara, dok je Pukštas zabio za Splićane.

Golovi na utakmici Hajduk - Dinamo 1-3 02:05
Golovi na utakmici Hajduk - Dinamo 1-3 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SKUP ZA IRAN

VIDEO Nekolicina u Zagrebu iskazala podršku Iranu

Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u subotu okupilo se nešto više od deset ljudi, koji su uz iranske i hrvatske zastave te iransku nacionalnu glazbu iskazali podršku Iranu.

Na Trgu bana Jelačića održan je skup za Iran 05:56
Na Trgu bana Jelačića održan je skup za Iran | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Veliko srce Marije iz Nazarove

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Isti posao radim cijeli dan, kaže kroz smijeh Marija Krpina koja odgaja mlade majke i njihovu djecu u zagrebačkom Majčinskom domu u Nazorovoj, a kod kuće brine o svoje četvero djece. Bez kave, Vlada nam je kao zla maćeha, kažu bivši i sadašnji oporbeni lokalni čelnici. Tko mu piše objave, pitaju se svi nakon niza duhovitih objava ministra Ante Šušnjara kojima odgovara na kritike iz Mađarske. Bliski suradnici kažu, smišlja ih i piše sam...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Veliko srce Marije iz Nazarove | Video: 24sata/Video
SAŽETAK LOKOMOTIVA - VARAŽDIN

VIDEO Pogledajte golove Vuka i Sabre u remiju na Maksimiru!

LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 1-1 Stigli su Varaždinci na Maksimir s nadom da se eventualnom pobjedom mogu probiti do trećeg mjesta, ali na kraju svakome po bod. Poveli su "lokosi" u 30. minuti golom Sabre, a konačan rezultat postavio je Vuk u 73. Gostima je u završnici utakmice poništen i gol za 1-2 Latkovića i to zbog zaleđa

Golovi na utakmici Lokomotiva - Varaždin 01:56
Golovi na utakmici Lokomotiva - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SVAKA ČAST

VIDEO Pogledajte kako haklaju veterani Hajduka i Dinama. U pitanju je vrlo plemenita akcija

Uvertira pred derbi: Na Gripama se večeras igra humanitarni derbi veterana Hajduka i Dinama. Sav prihod od ulaznica namijenjen je kupnji uređaja za magnetsku rezonancu za onkološki odjel KBC Split. Na parketu su zaigrale brojne legende poput Alena Bokšića, Ivana Gudelja, Velimira Zajeca i Silvija Marića

Hakl veterana Hajduka i Dinama 02:02
Hakl veterana Hajduka i Dinama | Video: Tomislav Gabelić/24sata

