Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nevjerojatno! Vili Beroš i dalje radi u Vinogradskoj bolnici
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Bivši ministar Vili Beroš i dalje je zaposlen u KBC Sestre Milosrdnice! Zbog toga se nije mogao javiti na natječaj za neurokirurga. Sedamnaest ljudi je poginulo na uspinjači u Lisabonu. Očekuju nas skuplja struja i plin. Debeljak plakao na sjednici Brodosplita...