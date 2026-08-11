Gledajte '240 sekundi 24sata: Nove reakcije o ekocidu u Lici, za Plenkovića oporba histerizira

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Golijada Varaždinaca u Koprivnici. Canjuga i Latković sjajni, pogledajte sve golove! SLAVEN BELUPO - VARAŽDIN 1-4 Fenomenalnu utakmicu odigrali su igrači Nikole Šafarića, dominirali su, zabili četiri komada Slavenu u Koprivnici i došli do druge pobjede u HNL-u. Sjajan je bio Canjuga koji je zabio dva gola, sjajni Latković dodao je još jedan, a zabio je i Mamić. Za Slaven je pogodio Nestorovski. Varaždin izgleda jako dobro na otvaranju sezone

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