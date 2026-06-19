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Gledajte '240 sekundi 24sata': Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove, čak je i Mateša zahtijevao izvješća o poslovanju, lipanj donio porast mrtvih u prometnim nesrećama, skandalozno - otpad u Gospiću bit će prekriven folijom, prevaranti oštetili Rijeku, Matej bagerom otišao po svoju mladu, Dalić sprema veliki preokret protiv Paname...