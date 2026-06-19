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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove, čak je i Mateša zahtijevao izvješća o poslovanju, lipanj donio porast mrtvih u prometnim nesrećama, skandalozno - otpad u Gospiću bit će prekriven folijom, prevaranti oštetili Rijeku, Matej bagerom otišao po svoju mladu, Dalić sprema veliki preokret protiv Paname...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove... | Video: 24sata Video
TRAJE OČEVID

VIDEO Sudar u Zagrebu: Jedna osoba završila u bolnici...

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su u petak poslijepodne zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na aleji Javora. Prema dostupnim informacijama u nesreći su sudjelovali motocikl i automobil. 'Jedna je osoba ozlijeđena', rekli su iz policije, dodajući da je u tijeku očevid

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Prometna nesreća VIDEO
Prometna nesreća | Video: 24sata Video
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USA REPORT 24SATA 'Vatreni' su odradili trening, a izbornik Dalić će mijenjati sastav za Panamu

ALEXANDRIA - 'Vatreni' su odradili trening u Alexandriji pod najboljim uvjetima do sad; bilo je oko 23-24 stupnjeva nakon nekoliko dana sparine i visokih temperatura. Kramarić je proslavio 35. rođendan, a Dalić najavio nekoliko promjena u sastavu za Panamu u odnosu na Englesku

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Hrvoje Tironi VIDEO
Hrvoje Tironi | Video: Hrvoje Tironi/24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Hrvoje Vejić o reprezentaciji: 'Doći će do remonta nakon SP-a'

Hrvoje Vejić gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. Otkrio nam je što misli o reprezentaciji na ovom SP-u i što nas čeka nakon. Podcast pogledajte na YouTube kanalu 24sata

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Hrvoje Vejić: 'Doći će do remonta nakon SP-a' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
PROGNOZE PERAJOM

VIDEO Ne zna za VAR: Morski pas odabire pobjednike SP-a

SAD - Morski pas Ritinha iz akvarija AquaRio u Rio de Janeiru 'prognozirao' je da će Brazil pobijediti Haiti u utakmici Svjetskog prvenstva u petak, 19. lipnja. Pred publikom je izabrao limenku označenu brazilskom zastavom, a ne onu s haitskom. Riječ je o zabavnoj tradiciji uoči velikih sportskih događaja. Ronioci su Ritinhiji ponudili dvije mogućnosti, a ona je odabrala Brazil. Brazil će protiv Haitija igrati bez Neymara, koji se i dalje oporavlja od ozljede lista. Brazil i Haiti igraju u petak u Philadelphiji.

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Proročište iz Rija favorizira Brazil protiv Haitija u utakmici Svjetskog prvenstva u petak VIDEO
Proročište iz Rija favorizira Brazil protiv Haitija u utakmici Svjetskog prvenstva u petak | Video: 24sata/reuters
24SATA U ALEXANDRIJI

VIDEO Ovako 'vatreni' treniraju dan nakon Engleske. Falilo je 11 igrača, Gvardiol i Livi su trčali...

"Vatreni" su odradili regeneracijski trening u Alexandriji. Zlatko Dalić na travnjaku je (barem u uvodnih 15 minuta koliko smo mogli vidjeti) bio s 15 igrača, pojedincima koji su protiv Engleske ostali ili ušli s klupe. Nitko od prvih 11 iz dvoboja s Engleske nije trenirao punim intenzitetom. Gvardiol je trčao dionice, Livaković u društvu Subašića nizao krugove, a drugi nisu ni izašli na teren.

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Trening "vatrenih" dan nakon Engleske VIDEO
Trening "vatrenih" dan nakon Engleske | Video: Hrvoje Tironi /24sata

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