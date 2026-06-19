Gledajte '240 sekundi 24sata': Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove...

PROGNOZE PERAJOM

VIDEO Ne zna za VAR: Morski pas odabire pobjednike SP-a SAD - Morski pas Ritinha iz akvarija AquaRio u Rio de Janeiru 'prognozirao' je da će Brazil pobijediti Haiti u utakmici Svjetskog prvenstva u petak, 19. lipnja. Pred publikom je izabrao limenku označenu brazilskom zastavom, a ne onu s haitskom. Riječ je o zabavnoj tradiciji uoči velikih sportskih događaja. Ronioci su Ritinhiji ponudili dvije mogućnosti, a ona je odabrala Brazil. Brazil će protiv Haitija igrati bez Neymara, koji se i dalje oporavlja od ozljede lista. Brazil i Haiti igraju u petak u Philadelphiji.

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