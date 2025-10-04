Gledajte '240 sekundi' 24sata: Obitelj se oprašta od poginulih Maltežana: Raj je dobio anđele

SAŽETAK ISTRA - VARAŽDIN

VIDEO Pogledajte projektil koji je prekinuo nevjerojatan niz na utakmicama Istre i Varaždina ISTRA 1961 - VARAŽDIN 1-0: U prvoj utakmici devetog kola HNL-a tri su boda ostala na Aldo Drosini nakon što je Istra 1961 s 1-0 pobijedila trećeplasirani Varaždin. Jedini gol na utakmici zabio je Stjepan Lončar, koji je u 64. minuti sjajnim dalekometnim projektilom donio tri bodova. Zanimljivo, prethodne tri utakmice između ovih klubova završili su 0-0, stoga je Lončar ovom 'bombom' stao na kraju nevjerojatnom nizu od više od 330 minuta bez gola.

