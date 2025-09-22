NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Objavljen rat svinjskoj kugi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Počela eutanazija svinja, razbijen lanac pedofila, šestero privedenih iz maloljetničke bande, Našice: djeca pretukla mladića, Putin prijeti zapadu, nova priznanja Palestine, Beroš na čekanju, uvoz medicinskih sestara...
VIDEO Barbir prošao vagu! Spreman je za borbu karijere kojom može izboriti UFC ugovorLAS VEGAS - Hrvatski borac i FNC-ov prvak srednje kategorije Đani Barbir (28, 7-0) bori se za mjesto u najjačoj svjetskoj organizaciji, UFC-u. Pokušat će mjesto izboriti preko Dana White Contender Seriesa, gdje se šefu organizacije mora dokazati u meču protiv Litavca Mantasa Kondratavičiusa (26, 7-1). Barbir je u ponedjeljak prošao službeno vaganje i spreman je za veliku borbu, koja je u noći s utorka na srijedu.
VIDEO Pogledajte kako se Istra vratila iz ponora i preokretom kaznila silne promašaje OsijekaISTRA - OSIJEK 2-1 Omerović je zabio peti gol sezone i izjednačio se s Kulenovićem na vrhu liste najboljih strijelaca HNL-a. Mogao je dati i hat-trick, ali je promašivao zicere. Puležani su okrenuli rezultat golovima Maurića i Bangure i zadali nove glavobolje treneru Osijeka Rožmanu koji je nakon utakmice poručio da "ne može više štititi igrače" i da "moraju preuzeti odgovornost"
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjetina zbog kuge neće biti skuplja, a ministar će zaraditiSvakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Svinjogojci strahuju od širenja afričke svinjske kuge. Meso neće poskupiti, a ministar će zaraditi. Vlasnik Lukač preradarstva žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske. Velika Britanija, Australija i Kanada priznale su državu Palestinu. Makarani našli olupinu njemačkog broda. Tužna obljetnica: Policajac prije 26 godina ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu.
VIDEO Dva gola u dvije minute za premijernu pobjedu Gorice na potpuno novom travnjakuGORICA - SLAVEN 2-1 Domaćin je nakon 38 godina i Univerzijade dobio novi travnjak, koji očito dobro "leži". Utakmicu protiv Slavena otvorili su u nešto sporijem ritmu, ali onda je sijevnulo. U 28. minuti na povratnu loptu natrčao je Čabraja i preciznim udarcem matirao Hadžikića. Samo dvije minute kasnije već je bilo 2-0. Ubačaj je stigao s desne strane, Handžikić je ovoga puta odlično obranio, ali na odbijenu loptu natrčao je Kavelj i zabio. U 40. minuti sudac je nakon provjere VAR-a isključio Ćubelića. Iako se činilo da će tada susret krenuti loše po goste, oni su se vratili u utakmicu golom Mitrovića u 67. minuti. Ipak, snage za nešto više nisu imali.
Pogledajte veliki kiks Zelenike koji je lansirao lokose među triLOKOMOTIVA - VARAŽDIN 1-0 Fabijan Krivak u 57. minuti, uz svesrdnu pomoć golmana Olivera Zelenike, kojem je lopta skliznula s ruke, donio je pobjedu lokosima na Maksimiru. Uz samo jedan poraz u prvih sedam gola i 12 bodova drže treće mjesto na ljestvici, bod iza Hajduka i četiri iza Dinama. Varaždin je na devet. U idućem kolu lokosi gostuju na Poljudu.
