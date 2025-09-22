NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata: Objavljen rat svinjskoj kugi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Počela eutanazija svinja, razbijen lanac pedofila, šestero privedenih iz maloljetničke bande, Našice: djeca pretukla mladića, Putin prijeti zapadu, nova priznanja Palestine, Beroš na čekanju, uvoz medicinskih sestara...