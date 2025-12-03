Obavijesti

News

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oca i sina razdvojio je rat: Sada su se susreli nakon 40 godina

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon 40 godina  Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog crvenog križa spojio je 70-godišnjeg oca Yussefa i četrdesetogodišnjeg sina Alija Khechena razdvojene uslijed ratnih zbivanja u Libanonu i u Hrvatskoj. Roditelji njegovatelji žrtve su birokracije.  Marina Kuraja pala je noseći kći Niku na tuširanje.Nije mogla otvoriti bolovanje već su joj rekli da će joj dati novac da si sama organizira pomoć. DORH će istražiti huškače koji su širili lažne vijesti o napadu na časnu u Zagrebu..

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oca i sina razdvojio je rat: Sada su se susreli nakon 40 godina 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oca i sina razdvojio je rat: Sada su se susreli nakon 40 godina | Video: 24sata/Video
OSMINA FINALA KUPA

VIDEO Ždralovi 'zaledili' Rijeku na početku, a onda se upalio 'riječki top'. Pogledajte golove

MLADOST ŽDRALOVI - RIJEKA 1-4 Domaći su potpuno šokirali Rijeku u petoj minuti kada je Nikolić zabio iz slobodnjaka Zlomisliću u prvi kut. Jako se Rijeka mučila u prvom dijelu i nije stvorila velike prilike. Probudio se prvak Hrvatske u drugom poluvremenu, a na scenu je stupio Duje Čop. Brza dva gola za preokret, zatim sjajan gol Vignata pa još jedan Čopa za četvrtfinale Kupa

Pokretanje videa...

Golovi na susretu Mladost - Rijeka 01:48
Golovi na susretu Mladost - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača: Evo kako se rade čajni kolutići, husarice i engleska rolada

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Kako se spremaju čajni kolutići, husarice i engleska rolada od oblatna pokazat će vam baka Ana u današnjem videu

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Čajni kolutići, husarice i engleska rolada 06:13
Adventski kalendar božićnih kolača: Čajni kolutići, husarice i engleska rolada | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, treći dan: Kremasta engleska rolada

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Kako se sprema engleska rolada od oblatna pokazat će vam baka Ana u današnjem videu

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Engleska rolada 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Engleska rolada | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
odabrala ih lutrija

VIDEO Usred ratnog horora rekli 'da': 54 parova vjenčalo se u ruševinama razrušenog grada

GAZA - Grad Khan Younis na jugu Pojasa Gaze u utorak je bio domaćin vjenčanja za 54 para na proslavi koju je podržao Abu Dhabi u sklopu događaja kojima se obilježava 54. dan ujedinjenja UAE-a. Organizatori kažu da su parovi odabrani putem lutrije koja je uključivala 2.651 prijavu iz cijele enklave. Pjesma i ples nakratko su zamijenile tužne prizore koji se viđaju u razorenoj Gazi.

Pokretanje videa...

Khan Younis: Vjenčali 54 para u Gazi 03:38
Khan Younis: Vjenčali 54 para u Gazi | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata! Mikulićev zet i kći u četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Isti dan kada ga je Vlada razriješila dužnosti i kada je uhićen zbog 190 tisuća eura mita, Andrija Mikulić  ostao je bez posla , a još nije poznato hoće li mu biti  odobreno šest mjeseci pune i isto toliko pola plaće. Isti dan kada ga je Vlada razriješila dužnosti i kada je uhićen zbog 190 tisuća eura mita, Andrija Mikulić  ostao je bez posla , a još nije poznato hoće li mu biti  odobreno šest mjeseci pune i isto toliko pola plaće. Uhićena Federica Mogherini bivša šefica eu  diplomacije—nju i još dvoje terete za malverzacije s natječajima. Potvrđena optužnica Srđanu Mlađanu-trostrukog ubojicu terete da je kuma s kojim je dijelio ćeliju poticao na ubojstva...

Pokretanje videa...

'240 sekundi' 24sata! Mikulićev zet i kći u četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan... 04:00
'240 sekundi' 24sata! Mikulićev zet i kći u četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan... | Video: 24sata/Video

OSTALO

