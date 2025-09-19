NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata! Odgođeno suđenje minstrima

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Odgođeno suđenje četvorici ministara, maloljetničke bande divljaju, raste broj oboljelih od korone, Pripuz želi graditi 'zeleni grad', prisegnuo rekordan broj policajki...