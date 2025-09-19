NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Odgođeno suđenje minstrima
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Odgođeno suđenje četvorici ministara, maloljetničke bande divljaju, raste broj oboljelih od korone, Pripuz želi graditi 'zeleni grad', prisegnuo rekordan broj policajki...
VIDEO Spektakularne scene iz Splita uoči derbija s Dinamom: Pogledajte veliki karusel vozilaSPLIT - U petak u 19:10 sati s Lovrinca je krenuo tradicionalni karusel kojeg je dan uoči velikog derbija protiv Dinama organizirala Torcida. Prema izjavama svjedoka, koloni automobila i motora prolazila je oko pet minuta, a konvoj vozila uputio se prema centru grada, uz nezaobilazne navijačke pjesme, zastave i baklje.
VIDEO Splitski sportaši najavili derbi: 'Na kraju ćemo se veseliti svi', 'Prilika pošteno ih dobiti...'SPLIT - Petar Metličić, Deni Lušić, Milivoj Bebić, Josip Reić i Karla Šitić, proslavljeni bivši sportaši, prognozirali su za 24sata sraz rivala na Poljudu (subota, 17 sati). Svi uvjereni u pobjedu domaćina
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Nevjerojatan slučaj u KBC-u Zagreb, u Francuskoj izbio kaosSvakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Nevjerojatan slučaj u KBC-u Zagreb: "Komisija je odradila ono što korumpirana ekipa nije"....Podignuta optužnica protiv tete iz vrtića koja je u svibnju ozlijedila jedno dijete. Roditelji iz Dubrave najavljuju da će patrolirati oko igrališta zbog učestalih napada. Istina o kartama seksalicama. Kaos u Francuskoj, sukobili se prosvjednici i policija. Majka sjajnog NBA-ovca Ivice Zupca u Masterchefu. Je li Sandro Kulenović Dinamovo tajno oružje za derbi s Hajdukom?
VIDEO Rijeka se mučila protiv četvrtoligaša pa zabila četiri gola, prvijenac Engleza...RIJEKA - Rijeka je pobijedila NK Maksimir (4-0) i plasirala se u osminu finala Kupa. Iako rezultat to ne sugerira, ali četvrtoligaš je pružio snažan otpor hrvatskom prvaku. Držao je remi sve do 63. minute kada je Dantas zabio za 1-0, a onda je uslijedio pad. Jurić, Adu-Adjei i Gojak zabili su za konačnih 4-0. Adu-Adjei, koji je došao iz Bournemoutha, zabio je prvijenac za Rijeku
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ogorčeni umirovljenici, njih će najviše pogoditi poskupljenjaSvakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Odlukom Vlade stižu poskupljenja, a posebno su ogorčeni umirovljenici. Policija utvrdila da je sin raskomadao oca i godinama primao njegovu penziju. Kraljevski doček za Trumpa. Završena druga scena HNK-a u Zagrebu.
