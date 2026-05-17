Gledajte '240 sekundi 24sata': Opsada u Drnišu zbog ubojstva!

LOV NA UBOJICU

VIDEO Helikopteri, specijalci, dronovi: Ovako traže odbjeglog ubojicu drniškog dostavljača Policija od sinoć intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem (50), koji se dovodi u vezu s ubojstvom mladića, jučer 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu, izvjestila je šibensko kninska policija. - U intenzivnoj potrazi su angažirane sve raspoložive policijske snage i tehnika. Upozoravamo građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192. Također, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr - objavili su. Na snimkama se mogu vidjeti helikopteri, maskirani policajci i sve raspoložive snage koje pretražuju područje oko Drniša.

