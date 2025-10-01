Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Optužnica protiv Dabre zbog pucanja: Ne žalim, kriv je Radić

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Zbog pobune u Zagorju - izmjena zakona, podignuta optužnica protiv Josipa Dabre zbog pucanja za koje DORH ima devet snimki, 4,2% je inflacija u rujnu, SAD u blokadi jer je savezna vlada zatvorena prvi put od 2019. godine, iz petog pokušaja uspio natječaj za odmorište Marune na A1 koje nikad nije radilo...

UVJETI DOSTOJNI EUROPE

VIDEO Gotov projekt novoga hrvatskog stadiona. Prvi čovjek grada objavio: 'HNL, stižemo!'

Gradonačelnik Dario Hrebak objavio je dovršetak projekta Arene Bjelovar. Stadion s 5040 mjesta ispunjavat će uvjete i za europske utakmice. Ispod tribine bit će prva hrvatska streljačka dvorana za malokalibarsku pušku i pištolj za olimpijca Mirana Maričića i kolege. Gradnja kreće u ožujku 2026., završetak u kolovozu 2027. Vrijednost: 10 milijuna eura. "1. HNL, stižemo!", poručio je Hrebak.

novi život u BiH

VIDEO Iz Gaze pobjegla u Mostar pa otvorila pekaru: 'Sve što zaradim šaljem svojima'

'Palestinska kuća' pekara je u središtu Mostara koju je otvorila Samira Elbarawy Rajab uz pomoć prijatelja. Prije dvije godine iz Beit Lahia, grada u Pojasu Gaze, je pobjegla od rata. Dio obitelji došao je za njom u BiH, dok dio članova još uvijek živi u razrušenoj Gazi, ispričala je za Reuters. -Što zaradimo, to im pošaljemo. Ali daj Bože samo da budu živi i zdravi', kaže Samira

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobuna doktora zbog Vilija; Zagorcima žele uzeti oranice

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kandidati odbili Povjerenstvo zbog pritisaka na Beroša, zbog birokracije Petrač ostao iza rešetaka, Frane Staničić naslijedit će Miroslava Šeparovića na čelu Ustavnog suda, pobuna u Zagorju...

VIDEO U Puli je održano natjecanje policijskih motorista

PULA U utorak je održano 15. natjecanje policijskih motociklista, koje od 2015. nosi naziv Memorijal “Šime Buzov”. Na posebno pripremljenom poligonu policijski službenici su podno velebne Arene, na motociklima od oko 300 kg, pokazali svoja znanja i vještine. Najspretniji je bio Slavko Lijić iz PU osječko-baranjske.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svijeće i molitva za Antoniju Đ.

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Svijeće i molitva za Antoniju Đ., suđenje za smrt kćeri, Janaf između dvije vatre, vinograd kao jamčevina, Moskva postala laka meta, smrt brža od birokracije...

