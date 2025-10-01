NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Optužnica protiv Dabre zbog pucanja: Ne žalim, kriv je Radić
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Zbog pobune u Zagorju - izmjena zakona, podignuta optužnica protiv Josipa Dabre zbog pucanja za koje DORH ima devet snimki, 4,2% je inflacija u rujnu, SAD u blokadi jer je savezna vlada zatvorena prvi put od 2019. godine, iz petog pokušaja uspio natječaj za odmorište Marune na A1 koje nikad nije radilo...