NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata! Osmaši iz petrinjske škole ostali su bez maturalca, ali i novca

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Djeca ostala bez maturalca, afera župana Stričaka, scenarij za spas ili pad Janafa, tko je ovogodišnja dobitnica Nobela za mir, primirje s Hamasom, napreduju radovi na stadionu u Kranjčevićevoj, fanovi oplakuju Halida...