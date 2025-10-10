NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Osmaši iz petrinjske škole ostali su bez maturalca, ali i novca
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Djeca ostala bez maturalca, afera župana Stričaka, scenarij za spas ili pad Janafa, tko je ovogodišnja dobitnica Nobela za mir, primirje s Hamasom, napreduju radovi na stadionu u Kranjčevićevoj, fanovi oplakuju Halida...
VIDEO Spektakl na Velesajmu! Nebo nad Zagrebom obasjali dronovi, počeo Oktobeer FestZAGREB - Velesajam je u petak postao najveća pozornica zabave u Hrvatskoj. Oktobeer Fest, koji će trajati od 10. do 19. listopada, otvoren je spektakularnim dron showom. Deseci sinkroniziranih dronova iscrtavali su pivske krigle, bačve, jesenske motive, veliki natpis 'Prvi put u Hrvatskoj'... No dronovi su tek uvod u ono što slijedi. Oktobeer Fest donosi spoj glazbe, piva, hrane i obiteljske zabave na više od 600 kvadrata. Na festivalu vas čeka i najveće rolalište u regiji, LEGO šator za najmlađe, najveći lunapark u Hrvatskoj i bogat koncertni program u pet različitih šatora. Od domaćih zvijezda poput Mate Bulića, Dražena Zečića i Maje Šuput do tribute bendova koji izvode hitove ABBA-e, Queena ili AC/DC-a.
Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'Šokirana čitateljica poslala nam je snimku invazije smrdljivih martina na području Nove Gradiške. Kako kaže, kritično stanje je već tjedan dana. - Bez obzira na komarnike, oni pronađu svoj put unutra. Ako ih pošpricamo, sutradan dođu novi - priča dalje. Boje se da će im biti potrebna pomoć stručnjaka.
VIDEO Radovi u punom jeku: Pogledajte kako iz zraka izgleda gradilište na KranjčevićevojZAGREB - U Ulici pjesnika niče novi stadion, najmoderniji u Zagrebu. Nakon godina životarenja na dotrajalom Maksimiru i skromnoj Kranjčevićevoj, Lokomotiva i Dinamo dobit će moderan zajednički dom. Radovi napreduju punom parom, a optimistične prognoze govore da bi stadion trebao biti dovršen krajem sljedeće godine. U snimci dronom pogledajte kako iz zraka radovi napreduju.
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Dom horora u Kraljevici: Dječak se ugušio pizzom, prikrivalo seSvakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Janaf je u središtu naftne križaljke u kojoj je premijer Plenković, nakon što je MOL poslije prve rudne pregovora s tom tvrtkom ponudio ulaz i vlasništvo, poručio da nije na prodaju. Slavlje u Gazi i Izraelu nakon što je dogovoreno primirje prema Trumpovom planu, Godinu i pol dana zatvora DORH traži za četiri djelatnice doma za rehabilitaciji u Kraljevici u kojem se zaključani dječak ugušio pizzom...
VIDEO Usred Zagreba na ulici su slavile Nobela za mađarskog pisca! I to s dobrim razlogom...Kad je danas u Stockholmu objavljeno da je mađarski pisac László Krasznahorkai dobio Nobelovu nagradu za književnost, u zagrebačkoj izdavačkoj kući OceanMore slavilo se kao nigdje drugdje u svijetu! Taj je nakladnik planetarni fenomen jer su u dvadeset godina postojanja na listi autora skupili pet nobelovaca, a svima su prijevode na hrvatski objavili prije no što su nagrađeni! Tu su Elfride Jelinek (Nobel 2004., objavljuju je 2003.), Herta Müller (Nobel 2009., objavljuju od 2002.), Alice Munro (Nobel 2013., objavljuju od 2011.) te Annie Ernaux (Nobel 2022., a 2021. su objavili "Godine" i "Djevojačke uspomene"). Ispred sjedišta izdavačke kuće feštaju: Lidija Šuvić i Željka Roguljić, referentice prodaje, Nataša Medved, urednica; Gordana Farkaš Sfeci, glavna urednica i osnivačica Naklade OceanMore. Cijeli tim osim Darie Sfeci koja je content manager ali je na primarnom poslu u Klaićevoj kao dječja psihologinja. (ag)
