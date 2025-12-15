Gledajte '240 sekundi' 24sata! Otkako je stigao euro, košarica za Božić je čak tri puta skuplja

NA MINUSIMA

VIDEO Polugoli Djedice i Tete Mraz u bikinijima trčali su Budimpeštom: Ho-ho-ho! Stotine ljudi odjevenih u crvene kupaće kostime i kape Djeda Mraza prkosili su ledenim temperaturama u Budimpešti u nedjelju, 14. prosinca, sudjelujući u tradicionalnoj utrci Half-Naked Santa Run. Sudionici su uz povike i veselo skandiranje „ho-ho-ho“ trčali središtem grada, pritom se zaustavljajući kako bi odradili vježbe, sklekove, plesali i pjevali. Neobičan prizor privukao je pažnju prolaznika te unio pravi blagdanski duh u gradske ulice. Osnivač događaja Krisztian Mehes objasnio je kako utrka ima i humanitarnu svrhu, jer tijekom godine pomaže u podizanju svijesti o radu različitih zaklada. Trkači su zabavljali lokalno stanovništvo i turiste dok su prolazili kroz trgovačke ulice, dijelili slatkiše prolaznicima i širili blagdansko raspoloženje...

