Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Otkako je stigao euro, košarica za Božić je čak tri puta skuplja

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: I do tri puta skuplja je blagdanska košarica za ovaj Božić u odnosu na 2022. prije uvođenja eura, pokazala je usporedba cijena 24 proizvoda 24sata. HDZ-ovci na gradskim izborima dobivali šalabahtere za koga ne glasati, istaknuti član stranke kaže ovo je dno dna. Hitno uklanjanje Vjesnika najavio ministar Bačić jer prijeti urušavanje. Stiglo 18 ponuda od jedne do pet i pol milijuna eura. 255 milijuna eura uplatilo je  123 tisuće  stranih radnika s kojima su mnogi nezadovoljni za mirovine Hrvata-da bi ju sami dobili moraju raditi 15 godina.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otkako je stigao euro, košarica za Božić je čak tri puta skuplja 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otkako je stigao euro, košarica za Božić je čak tri puta skuplja | Video: 24sata Video
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

15. dan adventskog kalendara kolača: Mađarice bake Ane

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Tu je recept za mađaricu - klasični kolač od kore, kremastog čokoladnog fila i glazure, a savršen je za svaku prigodu

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Mađarica 02:15
Adventski kalendar božićnih kolača: Mađarica | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
NA MINUSIMA

VIDEO Polugoli Djedice i Tete Mraz u bikinijima trčali su Budimpeštom: Ho-ho-ho!

Stotine ljudi odjevenih u crvene kupaće kostime i kape Djeda Mraza prkosili su ledenim temperaturama u Budimpešti u nedjelju, 14. prosinca, sudjelujući u tradicionalnoj utrci Half-Naked Santa Run. Sudionici su uz povike i veselo skandiranje „ho-ho-ho“ trčali središtem grada, pritom se zaustavljajući kako bi odradili vježbe, sklekove, plesali i pjevali. Neobičan prizor privukao je pažnju prolaznika te unio pravi blagdanski duh u gradske ulice. Osnivač događaja Krisztian Mehes objasnio je kako utrka ima i humanitarnu svrhu, jer tijekom godine pomaže u podizanju svijesti o radu različitih zaklada. Trkači su zabavljali lokalno stanovništvo i turiste dok su prolazili kroz trgovačke ulice, dijelili slatkiše prolaznicima i širili blagdansko raspoloženje...

Pokretanje videa...

Djeda Mrazovi u Speedo kupaćim gaćama i bikinijima trče ulicama Budimpešte 04:21
Djeda Mrazovi u Speedo kupaćim gaćama i bikinijima trče ulicama Budimpešte | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 19. femicid u 2025. godini...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Na proslavi rođendana u susjedovoj kući, nešto iza ponoći u Bedekovčini, 43-godišnji muškarac pred očima svih pucao je u 39-godišnju suprugu i ubio je.. Ne postoji ugroza za javno zdravlje niti rizik za prijenos gube, tvrde iz HZJZ-a nakon što je u zemlji zabilježen uvezeni slučaj lepre, stranog radnika uz Nepala. Nekad jedan od najmoćnijih HDZ-ovaca Milijan Brkić, upravo je završio velebnu vilu s grijanim bazenom podno Velebita...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 19. femicid u 2025. godini... 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 19. femicid u 2025. godini... | Video: 24sata/Video
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Slaven u drugoj minuti šokirao Dinamo pa primio pet. Pogledajte golove iz Koprivnice

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Nije moglo bolje početi za domaćina koji je poveo u drugoj minuti golom Mitrovića. Ipak, uslijedila je kanonada "modrih" koji golovima Zajca (2), Belje (2) i Bennacera preokreću na 1-5, a konačan rezultat postavlja Lepinjica. Dinamo je opet na vrhu HNL-a, a Slaven je treći

Pokretanje videa...

Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo 02:09
Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
ZADOVOLJNI POBJEDOM

VIDEO 'Daaaj mi samo pobjede' orilo se Koprivnicom. Ovako su Boysi ispratili Dinamove igrače

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Kad je Mitrović zabio u drugoj minuti za 1-0 protiv Dinama, pribojavali su se navijači da bi to mogla biti još jedna stresna utakmica. Ipak, "modri" su sjajnom izvedbom razbili "farmaceute" i vratili se na vrh HNL-a, a pjesmom su Boysi ispratili igrače put svlačionice

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama u Koprivnici 00:45
Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025