NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Otkrili dizajn novog Maksimira. Ipak, nisu baš svi zadovoljni...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Javnost je podijeljena nakon objave o novom maksimirskom stadionu koji će se graditi prema radu pobjednika međunarodnog natječaja talijanskog arhitektonskog studija VG13, ubojica Kristijan Aleksić na suđenju, novi detalji istrage otpada u Gospiću, zamjenik šefa Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša pozvan u Uskok, Studenac u blokadi, Mile Kekin za 24sata: Moja Ivana je najbolji suborac...