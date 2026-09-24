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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Otkrili dizajn novog Maksimira. Ipak, nisu baš svi zadovoljni...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Javnost je podijeljena nakon objave o novom maksimirskom stadionu koji će se graditi prema radu pobjednika međunarodnog natječaja talijanskog arhitektonskog studija VG13, ubojica Kristijan Aleksić na suđenju, novi detalji istrage otpada u Gospiću, zamjenik šefa Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša pozvan u Uskok, Studenac u blokadi, Mile Kekin za 24sata: Moja Ivana je najbolji suborac...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
nije mogao sakriti reakciju

VIDEO Trumpove grimase ukrale show: Pogledao bombardere pa napravio urnebesan izraz lica

Donald Trump i Xi Jinping susreli su se u Washingtonu, a njihov doček obilježili su crveni tepih, počasna straža i prelet dvaju američkih bombardera B-1. No, pažnju je posebno privukla Trumpova reakcija na zvuk letjelica. Dok je gledao prema bombarderima koji su prelijetali iznad njih, američki predsjednik napravio je nekoliko grimasa, očito reagirajući na njihovu buku. Xi Jinping stajao je tik uz njega i također pogledao prema nebu, no njegov izraz lica gotovo se nije promijenio.

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Susret Trumpa i Xia VIDEO
Susret Trumpa i Xia | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagreb objavio plaće radnika Holdinga. Tomašević o štrajku

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: 588 dana nakon akcije Uskoka i uhićenja zbog ilegalnog odlaganja 37.000 tona otpada u Gospiću počela je prva faza sanacije, pred blokadom je lanac s najviše trgovina Studenac, grad Zagreb objavio plaće radnika Holdinga...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
RAT U UKRAJINI

VIDEO Pogledajte Kijev nakon ruskog napada dronovima

Skladišta i benzinske crpke u najmanje dva kijevska okruga oštećena su dronovima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da su ostaci drona pali u Solomijanskom okrugu glavnoga grada u području između stambenih zgrada, a izbio je i požar na području transportnog poduzeća. Rusija provodi strategiju ciljanog uništavanja ukrajinske energetske infrastrukture kako bi iskoristila nadolazeće zimske uvjete kao oružje. Zbog zastoja na bojištu i nemogućnosti značajnijeg vojnog napredovanja, ruska vojska se prebacila na dugotrajni rat iscrpljivanja s primarnim ciljem civilnog slamanja Ukrajine.

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Novi ruski napadi na Ukrajinu VIDEO
Novi ruski napadi na Ukrajinu | Video: 24sata/Reuters
WORLD SKILLS ŠANGAJ

VIDEO Roboti na balu: Zaplesali s ljudima i oduševili publiku

U Šangaju je otvoreno 48. izdanje natjecanja WorldSkills, na kojem sudjeluje 1385 natjecatelja iz 68 zemalja i regija. Natjecatelji će se do 64 discipline natjecati u različitim vještinama i zanimanjima. Na svečanom otvorenju ljudima su se pridružili i humanoidni roboti, koji su uz autonomnu tehnologiju upravljanja rojevima izveli plesnu točku. Uz natjecanje se održavaju konferencija WorldSkills 2026 i sajam WorldSkills Shanghai 2026.

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Ples s robotom VIDEO
Ples s robotom | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Inicijativa 'Gospić je naš dom' razočarana nakon sastanka...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čak godinu i pol dana za 55 milijuna eura trebala bi trajati sanacija prema najnovijim podacima 44 tisuće, a ne 37 tisuća tona otpada Gospiću. Ministrica zaštite okoliša Vučković predstavljajući plan sanacije rekla je da nijedna od četiri faza sanacije ne bi trebala trajati duže od 13 mjeseci. Predstavnici građanske inicijative "Gospić je naš dom", koji su organizirali veliki prosvjed u Zagrebu, kažu da nisu saznali ništa novo te da su razočarani jer im se čini da je sastanak organiziran da se ispoštuje rok 20. rujna. Potvrđena optužnicu za 75 tisuća eura mita u aferi "Mikroskop" protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša-ima još dvojicu suoptuženika. Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić nazvao premijera Plenkovića mecenom ekomafije, za petak najavio pokretanja postupka o njegovu opozivu...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Inicijativa 'Gospić je naš dom' razočarana nakon sastanka... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Inicijativa 'Gospić je naš dom' razočarana nakon sastanka... | Video: 24sata/Video

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