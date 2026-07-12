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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Dječaci, tinejdžeri i mladići iz Hrvatske koji boluju od Duchenneove mišićne distrofije ne traže sažaljenje. Traže svoje pravo na pokret, veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli pomažu gasiti vatrogasci iz tri županije i grada Zagreba, Srđan Aleksić pronađen mrtav u kući Sloveniji, nakon što je bježao od policije zbog pljačke i ranjavanja muškarca u Puli...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a | Video: 24sata/pixsell
VIDEO

FRKA NA ULTRI 'Dečki su se malo pohvatali. Brzo su se razišli'

Čitatelj 24sata snimio je incident na Ultri do kojeg je došlo, kaže, usred velike gužve i nervoze, a alkohol je samo dolio ulje na vatru

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Zakačili se na Ultri VIDEO
Zakačili se na Ultri | Video: Čitatelj 24sata
STRAŠNO

VIDEO Herojska borba kroz noć: Dva požara na Korčuli spojila se u jedan, stigla dodatna pomoć!

KORČULA Kanaderi su otišli u subotu kad je pao mrak, a na terenu su ostale zemaljske snage, ukupno 170 vatrogasaca koji su gasili vatru cijelu noć. Stiže pomoć s kontinenta, iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije

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Požar na Korčuli VIDEO
Požar na Korčuli | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Napadač iz Ugljana iza sebe ima čak 12 kaznenih prijava!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Je li DORH našao dokaze oko s-300 raketa, muškarac koji je ubo nožem policajku ima iza sebe 12 kaznenih prijava, tragična obljetnica Srebrenice, HGSS spašava baš sve!, Petar se rodio s pola srca, sada ide na ljetovanje...

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
UŽASNE SCENE

VIDEO Gusti dim širi se kroz Korčulu, kanaderi i vatrogasci bore se s vatrenom stihijom

Veliki požar izbio je u subotu poslijepodne između Smokvice i Blata, na predjelu Kapja na otoku Korčuli. Još jedan požar izbio je i kod Primoštena, a u gašenju sudjeluje 80 vatrogasaca s 25 vozila te kanaderi...

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Kanaderi pomažu u gašenju požara VIDEO
Kanaderi pomažu u gašenju požara | Video: 24sata Video
NEVJEROJATNO

SULUDA SNIMKA Beogradske tablice i jurnjava po zaustavnoj. No ima i bisera u lijevoj traci!

Jedan vozač na autocesti A3 u smjeru Lipovca danas je, misleći da je pametniji od svih ostalih, pretjecao po zaustavnoj traci te tako ugrozio i sebe i ostale sudionike u prometu. Osim suludog poteza vozača beogradskih tablica, na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se i hrpa vozača koji krše propise vozeći lijevom stranom autoceste iako je desna traka prazna

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Vožnja na A3 VIDEO
Vožnja na A3 | Video: 24sata Video

OSTALO

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