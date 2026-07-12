Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a

NEVJEROJATNO

SULUDA SNIMKA Beogradske tablice i jurnjava po zaustavnoj. No ima i bisera u lijevoj traci! Jedan vozač na autocesti A3 u smjeru Lipovca danas je, misleći da je pametniji od svih ostalih, pretjecao po zaustavnoj traci te tako ugrozio i sebe i ostale sudionike u prometu. Osim suludog poteza vozača beogradskih tablica, na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se i hrpa vozača koji krše propise vozeći lijevom stranom autoceste iako je desna traka prazna

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