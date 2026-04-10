Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pavlek iskoristio 'vremensku rupu' i zbrisao u Kazahstan?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: "Učinili smo sve što smo trebali", poručio je ministar pravosuđa Habijan o raspisanoj tjeralici za bivšim direktorom skijaškog saveza Vedranom Pavlekom osumnjičenom za izvlačenje 30 milijuna eura. Ni on ni ministar Božinović nisu željeli komentirati neslužbene informacije da je iz Turske pobjegao u Kazahstan. Na pitanje kako je to moguće nakon što ga je turska policija ispitala te oduzela laptop i mobitel sugovornici za 24 sata kažu da je iskoristio vremensku rupu od tada do dolaska dokumentacije iz Hrvatske. Pojavila se i teorija da Pavlek ima zlatnu putovnicu Turske ili Ujedinjenih Arapskih Emirat koje su dobivaju kupnjom nekretnine, a u prvoj zemlji omogućuju dobivanje državljanstva što komplicira izručenje. Samo 22 mjeseca zatvora za premlaćivanje i osljepljivanje Ivana Mikuljana dobio Luka Miškulin. Na prvom suđenju osuđen je na pet godina i četiri mjeseca. Oporbenjak Peter Magyar vodi ispred Orbana uoči nedjeljnih izbora, ali još 25 posto Mađara je neodlučno.

ERUPCIJA NA HAVAJIMA

VIDEO Lava sukljala 190 metara

HAVAJI Kamere Američkog geološkog zavoda (USGS) zabilježile su snimke kako se užarena lava slijeva se s vrha vulkana Kilauea.Prema njihovim podacima, lava je počela sukljati uvis u četvrtak u 11.10 po lokalnom vremenu. Geolozi procjenjuju da su vodoskoci lave dosezali visinu od čak 190 metara. Kilauea, jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, neprestano eruptira još od kraja 2024. godine. Ovaj posljednji spektakl je 44. put da je vulkan izbacio lavu.

PROMET JE MINIMALAN

VIDEO Ovako izgleda Hormuški tjesnac, pust i nakon primirja

Hormuški tjesnac zabilježio je minimalan promet u petak, prema podacima za praćenje brodova tvrtke MarineTraffic, unatoč prekidu vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Krhko dvotjedno primirje između Sjedinjenih Država i Irana dodatno je uzdrmano u petak, dan uoči pregovora u Pakistanu, dok je Washington optužio Teheran za kršenje obećanja vezanih uz Hormuški tjesnac, a Izrael je napao Libanon, što Iran tvrdi da predstavlja kršenje primirja.

'240 sekundi' 24sata: Sine, pij i ljetuj! Sve plaća Judo savez...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Sin glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora pio i ljetovao na račun saveza, Pavlek zbrisao u Boratovu zemlju, optužnica za narko bandu...

ŠTO JE CAKANI U Belgiji se rodio malac koji je ugrožena vrsta

Mladunče zlatnog kratkonosog majmuna čvrsto se držalo za svoju majku Lulu, samo nekoliko tjedana nakon što je rođeno u belgijskom zoološkom vrtu Pairi Daiza u Brugeletteu. Zlatni kratkonosi majmuni porijeklom su iz planinskih šuma središnje i jugozapadne Kine i klasificirani su kao ugroženi zbog gubitka staništa i lova. Vrsta je poznata po svom prepoznatljivom zlatnom krznu i neobičnom ravnom nosu.

U Zagrebu izgorio Mercedes!

Buknuo je auto, susjedu ne znaju čiji je, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku požara u četvrtak popodne. Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu o požaru automobila Mercedes u ulici Gorenci. Slijedi policijski očevid radi utvrđivanja činjenica

