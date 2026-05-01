NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte 240 sekundi 24sata: Pavlek uhićen u Kazahstanu. Imao je lokalne pomagače...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima: Vedran Pavlek, osumnjičen za izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, uhićen je u Kazahstanu nakon mjesec i pol dana bijega. Čeka se njegovo izručenje, što prema ministru pravosuđa, Damiru Habijanu, može potrajati. Uhićen je u privatnom apartmanu, a bio je s lokalnim pomagačima. Nakon ročišta mogao bi završiti u ekstradicijskom pritvoru u Almatiju. Može pristati na izručenje ili se žaliti, što može potrajati do 40 dana. Uhićene tri mlađe osobe zbog lažnih dojava o bombama. Obilježena obljetnica Operacija Bljesak u Okučanima, Milanović i Plenković se rukovali... Po Hrvatskoj proslave Praznika rada.