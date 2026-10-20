Gledajte '240 sekundi 24sata': Penava prozvao policiju, Meloni šalje vojsku, Beljo ruši rekorde

odnijeli nakit, sef i mobitele
VIDEO Lopovi upali u zlatarnicu usred nereda u Francuskoj. Vlasnica sve to uživo gledala
Marie Choquet, suvlasnica draguljarnice Koumal Bijoux u Lyonu, na snimkama nadzornih kamera gledala je kako joj pljačkaši uništavaju i pljačkaju trgovinu tijekom nasilnih prosvjeda u Francuskoj. Unatoč njezinim pozivima i molbama, policija nije intervenirala. Pljačkaši su odnijeli nakit, sef i nekoliko iPhonea, a jedan od ukradenih telefona poslije je lociran u trgovini u okolici Lyona. Choquet je ponovno obavijestila policiju, no, kako tvrdi, ni tada nisu reagirali. Kad čujem političare da govore kako je učinjeno sve što se moglo, znam da to nije istina. Sve se ovo moglo izbjeći. Potpuno smo shrvani - izjavila je za LCI. Iako bi osiguranje trebalo pokriti štetu, Choquet kaže da će ona i partner sami krenuti u obnovu draguljarnice koju su otvorili prije sedam godina.
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Pljačka zlatarne u Francuskoj
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Video: 24sata/Reuters
UKLANJAJU GRAFITE
VIDEO Pariz čisti tragove kaosa: Ribaju i peru na Trgu Republike
Pariz u utorak uklanja grafite sa spomenika na Trgu Republike nakon vikenda nereda i pljački. Oko trga i Les Hallesa uveden je noćni policijski sat, a u dijelovima grada zabranjeni su prosvjedi. Premijer Sébastien Lecornu odbacio je policijski sat za cijeli Pariz, ali ne i izvanredno stanje. Nasilje šest mjeseci prije predsjedničkih izbora dodatno pritišće Macronovu vlast, suočenu sa slabim gospodarstvom, rastućim dugom i borbom za proračun. Macron je odbio ostavku ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuñeza te zatražio kraj pljački i barikada i objašnjenje obavještajnih propusta.
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Čišćenje Pariza
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Video: 24sata/Reuters
NEVJEROJATNO
Poslušajte o čemu je sve pričao Ivan Penava: Prozvao medije i MUP zbog 'hajke na Torcidu'
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava održao je u Splitu ispred zgrade Gradske uprave konferenciju o navodnoj hajci na Torcidu zbog antisemitskih ispada prije utakmice s Hajdukom. Prozvao je medije i MUP zbog hajke i objavljivanja fotografija torcidaša.
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Konferencija za medije Domovinskog pokreta o 'političko-medijskoj hajci na pripadnike Torcide'
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Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell
SUSJEDI DOLAZE GLEDATI
VIDEO Od otpada stvara vojsku: Pogledajte avione i dronove koje radi bivši irački vojnik
Umirovljeni irački vojnik Nasser al-Hamashi od otpadnog metala izrađuje pokretne makete vojnih vozila, letjelica i oružja. U svom domu u Al Numaniji već 14 godina brusilicom i aparatom za zavarivanje pretvara odbačene dijelove u helikoptere, avione i dronove. Za kamion s replikom balističkog projektila trebala mu je godina dana. Izradio je i maketu automata s pokretnim dijelovima, koja ne može pucati. Njegov dom privlači znatiželjne posjetitelje, a vojnički motivi odražavaju godine provedene u službi. Cilj mu je pokazati da otpad može postati nešto kreativno.
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Irački hobist pretvara otpadni metal u modele zrakoplova, projektila i bespilotnih letjelica
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Video: 24sata/reuters
OKUPIRALI FLORIDU
VIDEO Mrtvi umorni? Ovi su zombiji odvozili 6,4 kilometra
Tisuće biciklista u kostimima zombija preplavile su ulice Key Westa na Floridi. U nedjelju, 18. listopada, održana je tradicionalna manifestacija Zombie Bike Ride, koja je ponovno okupila mnoštvo sudionika u kostimima nadahnutima živim mrtvacima. Biciklisti su na ruti dugoj 6,4 kilometra pokazali svoje zastrašujuće, duhovite i maštovite preobrazbe. Inspiraciju za kostime pronalazili su i u popularnoj kulturi, od 'Malog dućana strave' do 'Briljantina'. Umjesto filmskog horora, posjetitelje je dočekala neobična povorka na dva kotača: zombiji su ovoga puta ulicama prolazili okrećući pedale, pretvarajući godišnju vožnju u veliki spektakl kostima i biciklističke zabave.
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Biciklisti-zombiji izlaze na ulice Floride uoči Noći vještica
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Video: 24sata/reuters