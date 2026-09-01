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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pijani general skrivio nesreću, širi se virus Zapadnog Nila...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Umirovljeni general pijan skrivio tešku prometnu nesreću u Zaprešiću. Sedmero oboljelih od virusa Zapadnog Nila. Inflacija ponovno raste. Suđenje za ubojstvo Krešimira Gilje odgođeno pred zastarom. Rimac poručuje da je spreman vratiti novac za robotaksije...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pijani general skrivio nesreću, širi se virus Zapadnog Nila... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pijani general skrivio nesreću, širi se virus Zapadnog Nila... | Video: 24sata/Video
VIDEO

Gorio je stan u centru Zagreba. Imamo video: 'Puno je dima!'

U Mesničkoj ulici iza 16 sati u utorak izbio je požar stana, javljaju nam čitatelji koji su se našli u blizini mjesta požara. Kako nam pričaju, Frankopanska ulica bila je puna dima, a projurilo je više vatrogasnih vozila. Više detalja bit će poznato kasnije.

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Požar u Zagrebu VIDEO
Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK HAJDUK - LOKOMOTIVA

VIDEO Europa nije umorila 'bile' koji su lagodno slavili protiv 'lokosa'. Pogledajte sve golove

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Splićani su u 5.kolu HNL-a dočekali 'lokose'. Momčad Gonzala Garcije povela je u 16. minuti golom Šege, a onda je u 55. prvijenac sa 20 metara zabio Šotiček. Lokosi su u 78. minuti ostali s igračem manje, crveni je dobio Lorber. Hajduku je ovo treća prvenstvena pobjeda i sada je na četvrtom mjestu s deset bodova, odmah iza Dinama koji ima bolju gol-razliku.

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Hajduk - Lokomotiva VIDEO
Hajduk - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SJEĆATE LI SE?

VIDEO Robotaksiji nam nisu stigli na ulice. Prije dvije godine jedan nije stigao na pozornicu

Do ovog ponedjeljka je tvrtka Project 3 Mobility, komercijalnog imena Verne, trebala razviti i imati na ulici robotaksije pete, najviše autonomije koji ne trebaju kontrolu vozača, nemaju volan ni papučice. Taj rok je posljednji, a već predstavlja kašnjenje od gotovo dvije i pol godine. Jer Mate Rimac je 2021., kad ga je Vlada uvrstila na listu potpora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, obećavao da će prvi robotaksiji voziti Zagrebom već početkom 2024. godine. Te 2024. je u kampusu u Kerestincu održana promocija robotaksija pod nazivom Verne. Kada ga je Rimac pozvao na pozornicu, pojavio se problem s kočnicom i auto je ostao stajati sa strane.

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Ovako je Rimac predstavljao Verne VIDEO
Ovako je Rimac predstavljao Verne | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Krah Rimčevih robotaksija Hrvatsku će stajati 32 mil. eura. Veliki požar tvornice u Karlovcu. Thompson uklonio ilegalne objekte i platio kazne. Glavne 'njuške' čuvaju zatvor u Lepoglavi. Preminuli su Slobodan Šnajder i Ksenija Urličić.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija | Video: 24sata Video
OPET PROBLEMI

VIDEO Pokretne stepenice su proradile ali ne bez problema: Malo rade pa malo ne rade

Pokretne stepenice kod Importannea puštene su u pogon prije samo četiri dana, od tada malo rade pa malo ne rade. Grad se još nije očitovao o tom problemu, a ako je vjerovati informacijama koje se mogu čuti problem nije u ispravnosti uređaja, nego u sigurnosnim prekidačima koje netko 'slučajno' aktivira, nakon čega je potrebno ručno resetirati stepenice.

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Pokretne stepenice malo rade pa malo ne rade VIDEO
Pokretne stepenice malo rade pa malo ne rade | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

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